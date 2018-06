Rússia perde da Áustria e acumula 6º jogo sem vencer às vésperas da Copa

Às vésperas da Copa do Mundo na Rússia, a seleção da casa mostrou mais uma vez que deverá dar muita dor de cabeça à sua torcida no torneio. Nesta quarta-feira, visitou a Áustria em Innsbruck, em amistoso preparatório, e voltou a tropeçar, ao cair por 1 a 0 diante do adversário que sequer estará na competição.

Esta foi a sexta partida seguida da russa sem vitória. Neste período, a seleção acumulou derrotas para Argentina, Brasil, França e Áustria, além de empates com Irã e Espanha. O último triunfo aconteceu ainda em outubro do ano passado, em amistoso diante da Coreia do Sul.

Não bastasse a má fase da equipe, a Rússia sofre com diversos desfalques por lesão, com destaque para o atacante Kokorin, fora da Copa por um problema no joelho. Nesta quarta, o técnico Stanislav Cherchersov deu chance ao brasileiro naturalizado Mario Fernandes na lateral direita.

A Rússia até começou melhor e perdeu a primeira chance do jogo com Samedov, que parou em grande defesa de Lindner logo aos quatro minutos. Mas, rapidamente, a Áustria assumiu o controle da partida e abriu o placar aos 28. Arnautovic fez boa jogada pela direita, driblou um marcador e tocou para Schöpf, que bateu colocado, sem chances para Akinfeev.

Os donos da casa embalaram com o gol e ainda perderam dois grandes momentos no primeiro tempo. Aos 36, o mesmo Schöpf tentou de novo da entrada da área e jogou com perigo. Pouco depois, Akinfeev caiu no canto direito para defender falta cobrada por Arnautovic.

No segundo jogo, a história seguiu a mesma e Zulj perdeu grande chance de ampliar aos 13, quando finalizou firme e exigiu grande defesa de Akinfeev. A resposta russa veio na sequência. Smolov recebeu na entrada da área, aproveitou erro da zaga e ficou sozinho, mas chutou rente à trave. Mas logo o jogo perdeu em emoção e se arrastou morno até o apito final.