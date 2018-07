Rússia poupa Samedov de treino e confirma lesão de Zhirkov, dúvida para sábado

A União de Futebol Russa (RFS, na sigla em russo) comunicou nesta terça-feira, por meio de uma rede social, que Yuri Zhirkov teve uma lesão diagnosticada. Outra informação divulgada pela entidade é a de que Aleksandr Samedov foi poupado do treinamento com o elenco e realizou trabalhos individuais.

"Diagnóstico preliminar de Zhirkov confirmado. Ele será tratado nos próximos dias. O prazo exato para a recuperação dele não pode ser estimado", escreveu a RSF no Twitter. Por causa de um problema na panturrilha, o meio-campista, que vem atuando como lateral, é considerado dúvida para a partida de quartas de final da Rússia contra a Croácia, às 15 horas (de Brasília) deste sábado, em Sochi.

Titular nas quatro partidas da seleção russa na Copa do Mundo, Samedov foi substituído aos 16 minutos do segundo tempo do confronto de oitavas de final, no domingo, no estádio Luzhniki, em Moscou, no empate por 1 a 1 com Espanha - a classificação russa veio por meio de vitória por 4 a 3 nos pênaltis. O meio-campista de 33 anos não teve lesão divulgada, portanto deve participar do duelo contra a Croácia.

Os demais jogadores trabalharam no centro de treinamento onde a seleção se prepara, em Novogorsk. No local, elenco e comissão técnica receberam a visita do pianista russo Denis Matsuev, especialista em música clássica. O artista cumprimentou os membros da delegação, posou para fotos e distribuiu CDs do trabalho dele de presente.