Rússia propõe quatro sedes para Copa das Confederações de 2017

ZURIQUE - Os organizadores da Copa do Mundo de 2018, que acontecerá na Rússia, confirmaram nesta terça-feira a proposta enviada à Fifa para definir as quatro sedes da Copa das Confederações, que será realizada no país um ano antes. Nela, a cidade de São Petersburgo receberia a cerimônia de abertura e a decisão do torneio.

Além de São Petersburgo, a capital Moscou, Kazan e Sochi, que poderá aproveitar parte da infraestrutura da Olimpíada de Inverno de 2014, já que receberá o evento, foram apontadas como possíveis sedes para a Copa das Confederações.

De acordo com comunicado divulgado pela Fifa, a proposta foi feita durante encontro do Comitê Organizador do Mundial de 2018, nesta terça, em São Petersburgo. A entidade informou que vai avaliar o projeto durante uma reunião nos dias 14 e 15 de dezembro, em Tóquio.