Rússia rejeita pedido da Fifa para diminuir sedes da Copa de 2018

A Rússia rejeitou uma recomendação da Fifa para reduzir de 11 para nove o número de cidades-sede na Copa do Mundo de 2018 e de 12 para 10 estádios, de acordo com o ministro de Esportes russo, Vitaly Mutko.

"O plano de ter 12 estádios em 11 cidades ... não está mudando", disse Mutko à agência de notícias Itar-tass nesta terça-feira.

"A Fifa recomenda que devemos ter 10 estádios em nove cidades, que incluem duas arenas em Moscou. Nesta semana, delegados da Fifa vão nos visitar e os levaremos a todas as cidades-sede. Amanhã eles vão para Saransk."

Mutko afirmou que se houvesse uma decisão de reduzir o número de estádios, teria de ser tomada nos próximos dois meses.

"Se essa questão não for decidida durante a reunião do (comitê) executivo (da Fifa), em outubro, então será tarde demais para mudar qualquer coisa, já que estamos planejando iniciar a construção dos estádios em 2015", disse ele.

Após a Copa do Mundo deste ano no Brasil, que teve 12 sedes, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse que ficou incomodado com o custo de 11 bilhões de dólares (R$ 24,7 bilhões) para sediar o evento e indicou que os planos da Rússia para 2018 poderiam ser reexaminados.

Mutko declarou a jornalistas no Rio de Janeiro que a Rússia alocou 20 bilhões de dólares (R$ 44,9 bilhões) para receber a Copa de 2018.

"É óbvio que a Copa do Mundo tomou uma tal dimensão que a organização é um trabalho difícil para o país organizador e também para a Fifa", disse Blatter em sua coletiva de imprensa após a vitória da Alemanha sobre a Argentina na final do Mundial no Brasil.

"A Fifa está olhando para 2018 agora e estamos em discussões sobre qual é o número ideal (de estádios) para a organização e para mantê-la de tal maneira que seja viável, razoável e controlável", acrescentou ele.

As 11 cidades escolhidas para sediar os jogos na Rússia são Moscou, São Petersburgo, Sochi, Kazan, Kaliningrado, Volgogrado, Rostov-on-Don, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk e Yekaterinburg.