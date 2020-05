Rússia relaxa restrições e abre fronteiras para atletas e treinadores

A Rússia relaxou as restrições de fronteira para atletas e treinadores em um movimento que ajudará o futebol a recomeçar no país no próximo mês. O Campeonato Russo será retomado no dia 21 de junho, informou a Federação Russa de Futebol (RFU) recentemente. A competição está paralisada desde o meio de março por conta da pandemia do novo coronavírus.

A Rússia proibiu a maioria das chegadas de estrangeiros em uma tentativa de conter a propagação da covid-19. As fronteiras haviam sido totalmente fechadas no final de março. Agora, o governo diz que atletas e treinadores vão entrar se tiverem contrato com uma equipe de esportes russa ou organização esportiva do país. Eles terão que passar 14 dias isolados ao chegar e serão observados por médicos.

O governo diz que "a decisão ajudará o organizações esportivas profissionais, incluindo clubes de futebol da primeira divisão da liga russa, a retomar treinamento após a suspensão das restrições relacionadas à disseminação do novo coronavírus".

É possível que a liga russa seja reiniciada com clubes desfalcados de alguns de seus principais jogadores, uma vez que alguns atletas estrangeiros voltaram para seus países de origem durante a pandemia e ainda não retornaram.

Há casos de jogadores que atuam na Rússia infectados pela covid-19. O Lokomotiv Moscou informou neste sábado que o atacante peruano Jefferson Farfan contraiu o vírus. O presidente do conselho diretor do clube, Anatoly Meshcheryakov, afirmou que o jogador está em Moscou e não teve contato com ninguém do time. Ele não atuou ainda nesta temporada pois estão lesionado.

У нашего игрока Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус. Желаем здоровья, Джефф! Скорее поправляйся! ❤️ pic.twitter.com/3pJEpthYNk — «Локомотив» #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 16, 2020

A Rússia registra mais de 281 mil casos de coronavírus e é o segundo país do mundo com mais pessoas infectadas, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins. O primeiro são os Estados Unidos, com 1,4 milhão de casos. Mesmo assim, Moscou e outros cidades começaram na última semana a flexibilizar as regras de quarentena impostas para conter o espalhamento do vírus, permitindo a reabertura gradual. Setores como construção e indústria já estão autorizados a retomar o trabalho.