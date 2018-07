Rússia sofre quinta baixa por lesão para a Copa das Confederações

A seleção da Rússia sofreu a sua quinta baixa para a disputa da Copa das Confederações. Nesta terça-feira, a União Russa de Futebol anunciou que o meio-campista Roman Zobnin não poderá defender a equipe nacional no torneio por ter se lesionado.

A entidade explicou que Zobnin rompeu os ligamentos cruzado e lateral do joelho direito durante a vitória por 3 a 0 sobre a Hungria, em amistoso disputado na última segunda-feira. De acordo com a federação, o jogador seguirá para Roma para dar sequência ao tratamento da lesão e "não vai participar da Copa das Confederações". Lesões como essa, nos ligamentos do joelho, costumam levar mais de seis meses para recuperação.

Zobnin, de 23 anos, foi titular nas últimas sete partidas da seleção da Rússia, além de ter sido um jogador decisivo para o Spartak Moscou na conquista do título do Campeonato Russo nesta temporada.

Da sua lista preliminar de 30 jogadores convocados para a Copa das Confederações, a Rússia também já Havia perdido o meio-campista Alan Dzagoev, o atacante Artyom Dzyuba, o lateral-direito brasileiro Mário Fernandes, que se naturalizou, e o goleiro Andrei Lunyov, todos eles lesionados.

A Rússia vai iniciar a sua participação na Copa das Confederações em duelo contra a Nova Zelândia em 17 de junho, na abertura do torneio, em São Petersburgo. As seleções de Portugal, no dia 21, e do México, no dia 24, serão as outras adversárias da equipe da casa na fase de grupos.