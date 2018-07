Rússia sonha com façanha e vaga contra Portugal, pela Copa das Confederações

A seleção russa terá nesta quarta-feira, pela Copa das Confederações, o grande teste para medir a qualidade do elenco que jogará em 2018 a Copa do Mundo em casa. Em Moscou, a partir do meio-dia, a equipe encara a atual campeã da Eurocoppa, Portugal, com o sonho de anular o atacante Cristiano Ronaldo e garantir vaga antecipada na semifinal do torneio.

Os russos ganharam da Nova Zelândia por 2 a 0 na estreia, sábado, e animaram a população, que esgotou a cota de ingressos para a partida. "O jogo sem dúvida será especial para a nossa torcida", disse o treinador, Stanislsav Cherchesov. Enfrentar os favoritos portugueses é uma grande chance para a seleção da casa aprimorar a preparação para o Mundial.

Desde uma vitória por 1 a 0 sobre o Portugal, em amistoso em novembro de 2015, a Rússia não derrota um rival tradicional no futebol internacional. O treinador da seleção evita colocar essa pressão sobre o time e esfriou a euforia nacional depois do bom resultado na estreia. "A classificação será decidida só no terceiro jogo. Por enquanto, só pensamos em Portugal e não é o momento de fazer contas", disse Cherchesov.

Portugal veio de empate com o México por 2 a 2 e tentará a primeira vitória. Assim como foi na entrevista coletiva do técnico russo, os portugueses foram bastante perguntados sobre Cristiano Ronaldo. A grande dúvida é sobre como o atacante do Real Madrid tem reagido às notícias de acusão por sonegação fiscal na Espanha e a possível saída do futebol local para evitar problemas.

"Temos um jogo muito importante na quarta e todos estão focados no jogo. Cristiano é isso, está altamente focado com o jogo que tem pela seleção", desconversou o técnico Fernando Santos. A novidade no time português deve ser a escalação de André Silva no time titular. O atacante acaba de deixar o Porto para ser contratado pelo Milan.

No outro jogo grupo, a partir das 15h, a Nova Zelândia enfrenta os mexicanos, em Sochi. Após ter segurado Portugal na estreia, a equipe do técnico Juan Carlos Osorio quer evitar o excesso de confiança no encontro contra o time mais fraco do grupo. "Temos que evitar cair na zona de conforto, na displicência. Nã tem como ganharmos o jogo só com o nome", alertou.