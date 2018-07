Rússia tenta convencer Fifa a manter torneio com 12 estádios

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, pretende diminuir o número de estádios da Copa da Rússia de 12 para dez. O modelo inicial, com Moscou com duas arenas, foi aprovado pelo Comitê Executivo da Fifa em 2012, mas será rediscutido em setembro com dirigentes do COL (Comitê Organizador Local) russo.

O diretor executivo do COL, Alexei Sorokin, defende a manutenção de 12 estádios com o argumento de que os russos não repetirão os atrasos ocorridos na organização do Mundial no Brasil. Dois estádios, em Sochi e Kazan, já estão prontos e só precisam passar por algumas adaptações para receber partidas de futebol. Um terceiro, em Moscou, de propriedade do Spartak, será inaugurado em setembro. E no começo de 2016, será entregue a arena de São Petersburgo. Até o fim de 2017, mais oito estádios ficarão prontos.

Mesmo assim, Sorokin evita entrar em rota de colisão com Blatter. "Uma Copa do Mundo pode ser realizada em dez, 11 ou 12 estádios. O que não pode, com certeza, é ser jogada em apenas sete estádios. Vamos continuar a organizar a competição pensando em 12 sedes", disse.

As cerimônias de abertura e encerramento do Mundial estão marcadas para o Estádio Lujniki, em Moscou. Inaugurado em 1956, foi palco dos Jogos Olímpicos de 1980, está fechado para obras de modernização desde agosto de 2013 e só reabrirá no primeiro semestre de 2017. O custo da reforma é de US$ 640 milhões (R$ 1,4 bilhão).

FORTUNA

O orçamento inicial para o Mundial de 2018 é quase o dobro do organizado pelo Brasil: US$ 20 bilhões (R$ 44,7 bilhões). No Brasil, a conta deve fechar em R$ 29 bilhões. A previsão é de que o governo federal russo banque 50% dos investimentos e o restante seja custeado por governos locais e entidades privadas.

Esse montante inclui obras nos estádios, aeroportos, rodovias e na rede de trens de alta velocidade para ligar cidades situadas a mais de mil quilômetros de distância, mas os gastos devem ser revistos para cima. "Até agora estamos com tudo dentro do planejado. Não consigo ver por que não conseguiríamos entregar tudo a tempo. Tem um programa do governo dedicado ao desenvolvimento da Copa, que, além dos estádios, envolve energia, saúde, transporte e toda infraestrutura necessária. Para o governo, a Copa é um todo. Sem o governo é impossível organizar uma Copa", diz Sorokin.