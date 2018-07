Rússia vacila em Oslo e fica no empate com Noruega

OSLO - A Rússia empatou por 1 a 1 com a Noruega, em amistoso neste sábado, em Oslo. Enquanto os russos estão na reta final de preparação para a disputa da Copa do Mundo, os noruegueses não conseguiram se classificar para a competição que começa no dia 12 de junho no Brasil.

O meia Oleg Shatov abriu o placar para a Rússia logo aos 3 minutos de jogo, ao receber na área cruzamento vindo da direita, chutar em cima da marcação e deslocar o goleiro ao pegar o próprio rebote. Mas a seleção norueguesa, que na terça-feira foi goleada por 4 a 0 pela França, conseguiu o empate aos 32 da etapa final, com Konradsen.

A Rússia ainda teve chance de fazer o segundo em lance em que o defensor Vegard Forren salvou duas finalizações em cima da linha. Mas, no final, terminou mesmo com o empate, frustrando sua torcida.

Foi a última oportunidade de o técnico Fabio Capello observar seus jogadores antes de anunciar dois cortes na seleção para a Copa. O italiano afirmou que já tem o grupo definido, mas só divulgará na data imposta pela Fifa, na segunda-feira.

Na reta final de preparação para a Copa, a Rússia já tinha disputado um amistoso na última segunda-feira, quando bateu a Eslováquia por 1 a 0 em São Petersburgo. E os russos ainda vão enfrentar o Marrocos na próxima sexta, em Moscou, no último teste antes de viajar ao Brasil. Nenhum dos três adversários escolhidos assegurou vaga para o Mundial.

A Rússia vai estrear na Copa em 17 de junho, contra a Coreia do Sul, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Depois, joga contra a Bélgica, no dia 22, no Maracanã, no Rio, e com a Argélia, no dia 26, na Arena da Baixada, em Curitiba.