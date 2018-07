Rússia vence a Costa Rica em torneio amistoso feminino em Manaus

A noite desta quarta-feira reservou surpresas no Torneio Internacional de Manaus de Futebol Feminino. Jogando na Arena Amazônia, a Rússia venceu a Costa Rica por 2 a 1 e garantiu a vantagem do empate na decisão pelo terceiro lugar - ambas as seleções já estavam eliminadas, já que começaram esta terceira e última rodada sem somar pontos.

Elas nem mesmo haviam marcado gols. Tabu que foi batido apenas aos 45 minutos do primeiro tempo, quando Pantukhina cobrou uma falta com muita qualidade e jogou no ângulo da goleira Salas, que não alcançou. A bola na rede culminou no melhor momento da Rússia em campo, quando pressionava, mas não conseguia vencer a marcação.

Muito porque a Costa Rica estava com uma jogadora a menos em campo. Alvarado foi expulsa por uma entrada violenta em Shocheneva e recebeu o cartão vermelho direto, facilitando para o adversário. Para a segunda etapa, o elenco europeu conseguiu ampliar logo aos 14 minutos de bola rolando. Morozova recebeu na grande área, girou na marcação e bateu no ângulo.

A vantagem trouxe tranquilidade a Rússia, que passou a dar espaços ao adversário. Aos 21 minutos, Herrera recebeu lançamento pela direita, driblou a marcação e bateu cruzado para diminuir a vantagem e ainda marcar o primeiro gol da Costa Rica na competição. Antes do apito final, Karpova aproveitou um cruzamento Morozova e testou para o fundo das redes.