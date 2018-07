Rússia vence na Macedônia e lidera nas Eliminatórias

A vitória levou a Rússia aos nove pontos, na liderança do Grupo B. Enquanto isso, Eslováquia e Irlanda do Norte empataram por 1 a 1, nesta terça-feira, ficando ambos com sete pontos e dividindo a segunda colocação com a Armênia, que venceu o outro jogo do dia, ao fazer 4 a 0 na lanterna Andorra.

Eslováquia e Irlanda do Norte tinham começado a quarta rodada empatados com a Rússia na liderança da chave, mas o empate em Zilina os deixou na segunda colocação. Jogando fora de casa, os irlandeses saíram na frente com o gol de Ledger, mas Durica empatou o jogo para os eslovacos.

Enquanto isso, a Armênia recebeu a inexpressiva Andorra na cidade de Yerevan e não teve dificuldades para conseguir a goleada. Chazaryan, Mkhitaryan, Movsisyan e Marcos Pizzelli marcaram os gols da vitória, que deixou a equipe com sete pontos, na segunda colocação da chave.