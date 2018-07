Russo prega tranquilidade para 'decisão' contra Argélia O meia Viktor Fayzulin se mostrou conformado com a derrota por 1 a 0 da Rússia para a Bélgica, no domingo, no Rio. O resultado colocou os russos em dificuldade no grupo, tornando obrigatória a vitória na última rodada do Grupo H contra a Argélia, quinta-feira, mas o jogador mantém a calma para o confronto decisivo.