Russos vestem camisas de todas as seleções da Copa para dar boas-vindas

Em um show de simpatia, a anfitriã Rússia deu uma pausa na sua preparação para a Copa do Mundo para dar boas-vindas aos jogadores e ao público que vai acompanhar o mundial de 2018, entre os dias 15 de junho e 15 de julho. Em vídeo divulgado pela Fifa nesta quinta-feira, 24, atletas e membros da comissão técnica russa pousaram com os uniformes de todas as 32 participantes da competição.

“Damos as boas-vindas a todos os times que estão vindo para a Copa do Mundo. Estou convicto que eles terão certeza que a Rússia está 100% pronta para recebê-los. Espero que cada jogador, treinador e torcedor curta nosso país e nossa hospitalidade”, disse o goleiro Igor Akinfeev, trajando a camisa da atual campeã, a Alemanha.

O Brasil foi representado pelo brasileiro naturalizado russo Mario Fernandes. Vale lembrar que o lateral-direito, que atua no CSKA, recusou defender a seleção brasileira em setembro de 2011.