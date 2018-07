Ruy Cabeção detona arbitragem e CBF após queda do Mixto na Copa do Brasil

SANTOS - Com a experiência de ter jogado em diversos clubes grandes do País, o meia Ruy Cabeção agiu de porta-voz do Mixto, de Cuiabá, para mostrar a revolta do clube com a arbitragem na derrota por 3 a 0 para o Santos pela Copa do Brasil, em jogo desta quarta. O clube mato-grossense deixou a Vila Belmiro com sentimento de que "foi roubado."

A bronca dos cuiabanos recai sobre a arbitragem de Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Um pênalti anotado por ele, aos 21 minutos da fase final, de Ricardo Ehle sobre Thiago Ribeiro e que não aconteceu, praticamente decretou a eliminação do Mixto. Naquele momento o jogo estava 1 a 0 e o Mixto precisava do empate para avançar na Copa do Brasil. Levou 2 a 0 e desistiu da partida.

"Se a gente analisar bem o futebol, 1 a 0 para o Santos ainda era um grande resultado para o Mixto. O empate com gols era para a gente, mas a partir do momento que o árbitro fez a covardia de marcar esse pênalti, ai já complicou, tirou o Mixo completamente do jogo e ca competição", detonou Ruy para a Rádio ESPN.

O atleta com passagens por Botafogo, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro também não poupou críticas à CBF, sobretudo pelo calendário nacional. Seu clube agora só volta a jogar no segundo semestre, depois da Copa do Mundo. "Esse diabo desse juiz não tem noção do que é o calendário do futebol brasileiro. É uma covardia, não sei o que os caras da CBF fazem lá em cima, esses caras que dirigem não sabem que mais de 500 mil jogadores, incluindo esses aqui, vão para casa trabalhar de quê? Viver de quê? Estão todos desempregados. Esse juiz não. Começa o Brasileiro e esse cara vai continuar trabalhando", protestou o camisa 10 do Mixto.

INCOMPETENTE

"Para o pessoal da CBF não vai faltar pão, estão de terno e gravata, sentados numa máquina que gira dinheiro, mas essa gente é uma cambada de incompetente, não consegue fazer um calendário do futebol. Hoje, o time do Mixto está todo desempregado. Amanhã, o cara vai trabalhar de porteiro e a CBF não quer saber de nada disso."

Ruy bateu duro na CBF e espera que suas palavras possam ajudar a melhorar o futebol nacional. "A CBF não pode calar nossa voz. Com 36 anos, conquistei algumas coisas, mas hoje estou desempregado por um calendário pífio, pobre, feito por pessoas ultrapassadas. Eles podem ser donos de empresa, mas não conhecem a realidade do futebol brasileiro."