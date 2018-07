Ruy pede emprego pelo Twitter

SÃO PAULO - O lateral-direito Ruy, mais conhecido como Ruy Cabeção, de 34 anos, inovou ao procurar um novo clube para atuar na temporada de 2013. Sem empresário e emprego, o jogador, que agora gerencia sua própria carreira junto com sua mulher, decidiu utilizar as redes sociais para chamar atenção de dirigentes. Em entrevista ao Estado, o lateral contou como surgiu a ideia. "Minha esposa me ajuda com tudo, temos a internet para divulgar de tudo um pouco e por que nao tentar encontrar um clube para jogar? Foi aí que eu tive a ideia do Twitter e do Facebook e usar meus seguidores. Hoje está muito complicado arrumar alguma coisa sem empresário."

Por meio de seu perfil no Twitter (@ruycabecao2), Ruy se diz 'livre para negociações' e divulga todos seus contatos para quem estiver interessado em formalizar uma proposta. Para surpresa do jogador, logo de cara, os mais de mil seguidores gostaram da ideia e começaram a ajudar o lateral, compartilhando e passando para frente o post do atleta.

O marketing pessoal ainda não rendeu nenhum fruto ao jogador, que, de férias, continua do lado do telefone aguardando alguma oferta oficial. Enquanto isso não acontece, ele não demonstra preferência por algum clube ou região do Brasil para jogar. Diz que há apenas dois aspectos essenciais: "Nós sempre temos a preferência de disputar um campeonato de visibilidade para divulgar o trabalho. Além disso, o ideal é pegar um clube que seja correto e que cumpra com todas as suas obrigações."

Ruy, que já teve passagens por América-MG, Cruzeiro, Botafogo, Grêmio, Fluminense, Boavista e Ipatinga, é lateral-direito de origem, mas pode ser improvisado no meio de campo. Seu último clube foi o Brasiliense, onde disputou a Série C em 2012.