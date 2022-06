Rwan revela insatisfação do Santos com empate na Venezuela: 'Queríamos a vitória'

Rwan Seco é mais uma das estrelas criadas nas categorias de base do Santos. O jovem atacante vem ganhando cada dia mais espaço com Fábian Bustos e iniciou a jogada do empate com o Deportivo Táchira, por 1 a 1, na ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Venezuela. Apesar da recuperação no fim, o garoto de 21 anos disse que o resultado não satisfez o time.

Bustos levou uma equipe totalmente remendada para a Venezuela, com 10 desfalques, entres eles a dupla titular de ataque, formada por Léo Baptistão e Marcos Leonardo. Mesmo com diversos problemas, a ideia era voltar com um triunfo para o Brasil, de acordo com Rwan Seco, que entrou no decorrer do jogo.

"A gente veio buscar a vitória. Mas, fazer o quê? O empate não é tão ruim assim. Sabíamos que era importante ganhar fora de casa, mas com o empate temos uma certa vantagem", afirmou o atacante. O duelo de volta ocorre na próxima semana.

Rwan ainda ressaltou a dedicação dos jogadores que entraram em campo contra o Deportivo Táchira. O experiente meia uruguaio Carlos Sanchez, por exemplo, entrou após muito tempo buscando uma oportunidade com Bustos.

"Têm jogadores que não vêm jogando, mas estavam aqui representando a camisa do Santos. Viemos honrar a camisa do clube", discursou, com maturidade, Rwan Seco, antes de repetir o sentimento do grupo. "Não estamos satisfeitos com o empate, mas o empate acabou sendo um bom resultado."

O Santos agora volta as atenções para o Brasileirão. No sábado, a equipe enfrenta o Flamengo, na Vila Belmiro, e Bustos espera mandar um time bem diferente para acabar com jejum de quatro partidas sem vitória - goleada para o Corinthians e outros três empates, um deles novamente contra o arquirrival do clássico.