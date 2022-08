Ryan Giggs será julgado por violência física e psicológica contra sua ex-mulher

A lenda do Manchester United Ryan Giggs foi acusado, nesta segunda-feira, de atos de violência física e psicológica contra sua ex-mulher no primeiro dia de julgamento do caso. O ex-jogador nega as acusações que o forçaram a renunciar ao cargo de técnico da seleção de País de Gales, poucos meses antes da Copa do Mundo do Catar-2022.

O galês, de 48 anos, entrou na sala de audiências com o semblante sério e acompanhado por seus advogados. A juíza Hilary Manley indicou que o processo deve durar pelo menos duas semanas, mas pode ser prolongado.

Giggs se declara inocente das acusações, pelas quais pode pegar até cinco anos de prisão. Durante a audiência, o representante da Promotoria, Peter Wright, disse aos jurados que Giggs foi responsável por "uma infinidade de atos de violência, tanto física quanto psicológica, contra uma mulher que ele afirmava amar".

"O comportamento do réu tornou-se cada vez mais opressivo", explicou Wright, que descreveu a relação entre os dois como "tóxica e prejudicial". Giggs foi detido em novembro de 2020 após uma discussão violenta com sua ex-namorada Kate Greville. Colocado em prisão domiciliar, também é acusado de agredir a irmã de sua ex, Emma Gerville. Durante uma audiência preliminar em abril de 2021, ele negou as acusações e se declarou inocente.

A juíza pediu nesta segunda que os jurados não consultem o Google e que "deixem de lado" o que leram sobre o caso na mídia. Seu advogado, Chris Daw, é conhecido por ter defendido vários atletas de renome, incluindo o ex-capitão do Chelsea e da Inglaterra John Terry, que foi considerado inocente em 2012 após alegações de comportamento racista contra um ex-colega de equipe, Anton Ferdinand.

Giggs pediu demissão do cargo de técnico do País de Gales em junho, dizendo que não queria que "os preparativos do país para a Copa do Mundo fossem afetados". Como jogador, Giggs conquistou 13 títulos da Premier League e duas Ligas dos Campeões com o Manchester United. Ele então assumiu o cargo de treinador do clube após a demissão de David Moyes na temporada 2013-2014 e posteriormente foi assistente de Louis van Gaal por dois anos.

O julgamento de Giggs começa dois dias antes de o jogador francês Benjamin Mendy ser julgado em Chester, na quarta-feira, por acusações de estupro e agressão sexual de sete mulheres.