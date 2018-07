Ryan Giggs renova contrato com Manchester United até 2012

Giggs é o jogador mais premiado do futebol inglês. Venceu 11 títulos da liga, quatro Copas da Inglaterra e dois títulos da Liga dos Campeões. Jogou 862 partidas pelo United, mais do que qualquer outro jogador que já tenha vestido a camisa do time.

"Tudo o que sempre quis fazer é jogar pelo United e tive sorte o bastante para fazer isso durante 20 anos", disse Giggs ao site do clube (www.mufc.com) na sexta-feira.

"É ótimo saber que ainda contribuo com o sucesso do time e sinto que tenho muito a oferecer dentro e fora dos campos."

Giggs, que estreou no United em 1991, ficou toda a sua carreira como profissional em Old Trafford.

(Por Justin Palmer)