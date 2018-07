Ryder se destaca e Palmeiras vence o Santo André em jogo-treino

Com João Pedro e Nathan de volta após defenderem a seleção brasileira sub-20 e Ryder sendo o destaque da partida, os reservas do Palmeiras derrotaram o Santo André por 3 a 0 nesta segunda-feira, em jogo-treino realizado debaixo de muita chuva na Academia de Futebol. Os titulares da derrota por 1 a 0 para o Corinthians ficaram na academia.

O destaque do jogo-treino foi o atacante Ryder, autor de dois gols - ainda sofreu o pênalti que Rafael Marques cobrou e marcou o terceiro gol. Ryder participou de toda a atividade, assim como Rafael Marques e João Paulo. O time do primeiro tempo teve Arouca, que está em fase final de recuperação física e pode até aparecer entre os relacionados para o jogo desta quarta-feira, contra o Rio Claro, embora o mais provável seja que ele tenha condições no sábado, contra o São Bento.

O time que iniciou o jogo-treino foi Jailson; João Pedro, Victor Ramos, Jackson e João Paulo; Arouca e Renato; Ryder, Alan Patrick e Rafael Marques; Cristaldo. No segundo tempo, a formação mudou quase inteira. A equipe foi: Fábio; Ayrton, Nathan (Thiago Martins), Wellington e João Paulo; Andrei e João Denoni; Rafael Marques, Ryder e Victor Luis; Gabriel Jesus.

O goleiro Aranha fez trabalho na Academia e continua sem previsão para estreia, assim como o meia Valdivia, que continua seu trabalho de recuperação de uma lesão na coxa esquerda. O atacante Dudu correu em torno do gramado e Cleiton Xavier foi liberado para acertar os últimos detalhes de sua mudança para São Paulo e só deve retornar ao clube na quinta-feira.

O Palmeiras volta aos treinos na terça-feira de manhã, quando o técnico Oswaldo de Oliveira vai definir o time que enfrenta o Rio Claro, quarta-feira, às 20h30, no Allianz Parque.