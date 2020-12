Sábado de futebol tem duelos decisivos no Brasileirão e clássicos na Europa

O torcedor terá um sábado agitado de futebol. No Brasileirão, pela 25ª rodada, 12 times vão a campo. Dentre eles, quatro que brigam na parte de cima da tabela: Atlético-MG, Grêmio, Internacional e Palmeiras. Na Europa, acontecem dois clássicos tradicionais. Na cidade de Manchester, City e United duelam para ver quem entra no G-4 do Campeonato Inglês, enquanto que em Madrid o Real tenta diminuir a vantagem aberta pelo líder Atlético em um confronto direto no Espanhol.

No Brasil, o primeiro a entrar em campo é o Atlético-MG. O time do técnico Jorge Sampaoli visita o Athletico-PR em busca de diminuir a vantagem de sete pontos aberta pelo São Paulo na ponta. Na sequência, o Red Bull Bragantino recebe o Fortaleza em disputa que será decisiva para ver quem volta a se a aproximar da zona de rebaixamento.

O Palmeiras busca somar mais três pontos diante do Bahia, no Allianz Parque, na tentativa de se aproximar das primeiras colocações. Enquanto a bola rola em São Paulo, Internacional e Botafogo se enfrentam no Beira-Rio. Apesar de estarem em lados opostos da classiicação, ambos possuem o mesmo objetivo: se reencontrar com as vitórias.

A noite de sábado é encerrada com dois jogos, ainda pelo Brasileirão. O Ceará, do técnico Guto Ferreira, recebe o Atlético-GO, no Castelão. Quer ampliar a sequência de quatro jogos sem perder. Ao mesmo tempo, o Grêmio visita o lanterna Goiás. O Tricolor gaúcho não saber o que é ser derrotado faz nove rodadas. Joga pela boa sequência.

Clássicos na Europa

A bola rola primeiramente no Campeonato Inglês entre Manchester United e Manchester City. Ambos estão separados por apenas um ponto na tabela. Quem vencer pode entrar no G-4. Isso, contudo, depende de um tropeço do Southampton, que enfrenta o Sheffield United, e do Leicester City, que joga contra o Brighton.

Na sequência, se enfrentam Real e Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Os merengues estão a seis pontos dos colchoneros, que lideram o torneio, e querem diminuir essa diferença. O Atlético quer ampliar a vantagem e manter sua invencibilidade.

Libertadores e Sul-Americana

Palmeiras e Grêmio voltam a jogar no meio da próxima semana, pelas quartas da Libertadores. O time alviverde recebe o Libertad, após empatar por 1 a 1, no Paraguai, enquanto a equipe gaúcha visita o Santos, depois de também ter igualado o marcador por 1 a 1 na ida, em Porto Alegre. Os jogos valem vaga para as semifinais da Copa Libertadores. Outro participante da rodada deste sábado também tem compromisso na quarta-feira. O Bahia viaja até a Argentina para encarar o Defensa y Justicia. O Tricolor baiano perdeu o jogo de ida, em casa, por 3 a 2, e vai precisar de vitória por dois gols de diferença para avançar às semifinais da Sul-Americana.

17h - Real Madrid x Atlético de Madrid

17h - Athletico-PR x Atlético-MG

17h - RB Bragantino x Fortaleza

19h - Palmeiras x Bahia

19h - Internacional x Botafogo

21h - Ceará x Atlético-GO

21h - Goiás x Grêmio

