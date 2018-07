Sabella decide seu futuro na seleção argentina nesta semana

Com um amistoso marcado para setembro entre a Argentina e sua algoz na final da Copa do Mundo, a Alemanha, o técnico Alejandro Sabella sabe que precisa decidir logo sobre seu futuro no comando dos argentinos.

Sabella, cuja seleção perdeu de 1 a 0 na prorrogação a final para a Alemanha no Maracanã há uma semana, disse a jornalistas na sexta-feira que iria refletir sobre seu futuro durante o fim de semana, para então marcar uma reunião na quarta-feira com o presidente da Associação de Futebol Argentina (AFA), Julio Grondona.

"Sei que há amistosos marcados. No meio da semana vou conversar com o Julio", disse Sabella.

"É uma situação que não pode esperar muito, vou pensar sobre isso no fim de semana e vou ligar para o Julio e marcar uma reunião com ele... Tenho que me sentir capaz de fazer (o trabalho)", disse o treinador de 59 anos.

A Argentina enfrenta a Alemanha em Dusseldorf no dia 3 de setembro, em uma partida que serve como aquecimento para os alemães antes da estreia nas eliminatórias da Eurocopa 2016 contra a Escócia, quatro dias depois. A Argentina também tem amistosos marcados para outubro contra Brasil e Hong Kong.

O grupo de jogadores que participou da Copa do Mundo diz querer que Sabella continue na seleção e prepare o time para disputar a Copa América no Chile em 2015.

"Isso me deixa orgulhoso, mas minha decisão não depende disso... Tudo se resume a se eu vou me sentir forte o bastante para dar 100 por cento", disse ele. "Se eu não puder dar aos jogadores o mesmo que peço deles, não seria honesto."