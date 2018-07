Sabella definirá no fim de semana se continua na seleção argentina

Vice-campeão da Copa do Mundo, o técnico Alejandro Sabella ainda tem seu futuro indefinido. Nesta terça-feira, o treinador afirmou que ainda não tomou uma decisão sobre seu sua continuidade à frente da seleção argentina e que deverá fazer isso no fim de semana. "Acredito que até lá tomarei uma decisão", garantiu ele.

Sabella foi homenageado, nesta terça, no Congresso Nacional da Argentina. No evento, lembrou que levar o time a uma final de Copa depois de 24 anos foi graças ao "esforço e ao trabalho da equipe". Na sede do parlamento argentino, disse que "este prêmio tem um pouquinho de cada jogador, desde aquele que foi titular em todos os jogos até quem não jogou".

O treinador, porém, fez elogios pontuais a Lionel Messi e Javier Mascherano, dois jogadores do Barcelona que foram os principais nomes da Argentina na Copa: "A ideia do grupo se fez presente em todos e naquele que é de longe o melhor jogador do mundo. (Messi) Ele fez uma grande Copa do Mundo. Sacrificou sua glória pessoal para o benefício do futebol argentino. Isso é altruísmo, isso é generosidade. Quer destacar também Javier, um leão em campo. Eles eram o apoio. Gostaria de falar de todos, mas eu não tenho tempo", discursou Sabella.

A imprensa argentina aposta que ele não vai ficar no cargo. Antes da final da Copa, seu representante, Eugenio López, chegou a dizer Sabella sairia independente do resultado da final no Maracanã.