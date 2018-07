Sabella prega atenção e equilíbrio emocional em campo A fase de mata-mata da Copa do Mundo teve início com tensas disputas de pênaltis nas oitavas de final, que causaram nervosismo e até choro, principalmente na partida da seleção brasileira contra o Chile. Para o técnico da Argentina, Alejandro Sabella, o desequilíbrio emocional demonstrado pelos brasileiros serve de alerta para o time do país vizinho, considerado também um dos favoritos ao título.