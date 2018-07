Sabella repete escalação ofensiva pedida por Messi O técnico Alejandro Sabella repetiu a escalação ofensiva com o quarteto Di María, Agüero, Messi e Higuaín no treino desta manhã desta quinta-feira no CT do Atlético Mineiro. Isso significa que a Argentina vai tentar sufocar o Irã na partida deste sábado, no Mineirão, para vencer e garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo.