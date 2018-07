Sabella vê 'melhora' da Argentina contra a Nigéria

"A equipe melhorou, tivemos bastante posse de bola e, além disso, pudemos atacar o adversário. Tivemos várias opções e muita movimentação dos jogadores", avaliou o treinador argentino, após o jogo.

Criticada após as duas vitórias magras sobre seleções com menos tradição - venceu a Bósnia por 2 a 1 e o Irã por 1 a 0 -, a Argentina apresentou um futebol mais vistoso nesta quarta-feira, ganhando com dois gols de Messi, ainda que tenha exposto também fragilidades defensivas.

"Acho que vamos pegando ritmo de jogo com o transcorrer do Mundial. Vamos melhorando a estrutura da equipe, é uma melhora de conjunto", explicou Sabella, reconhecendo as falhas da defesa. "Somos uma equipe ofensiva, e um time assim, às vezes, tem problemas. Mas acho que a defesa está fazendo um grande trabalho, e trataremos de solidificá-la um pouco mais. Nas oitavas de final, se você for mal, tem que voltar pra casa", completou.

Sobre a saída de Messi na metade do segundo tempo, Sabella esclareceu que a substituição já estava combinada com o jogador do Barcelona, para poupá-lo. No caso de Agüero, que foi substituído no ataque por Lavezzi, a saída foi porque ele sentiu um "problema muscular" na perna esquerda.