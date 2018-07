Sabella vê Messi animado, mas pede calma com lesão

BUENOS AIRES - Grande esperança da Argentina na busca pelo terceiro título da Copa do Mundo, no Brasil, no ano que vem, Lionel Messi segue com o tratamento de uma lesão muscular na perna esquerda em Buenos Aires. Apesar do histórico recente de problemas físicos do atacante do Barcelona, o técnico da seleção, Alejandro Sabella, demonstrou otimismo com a recuperação. Após visita, disse que o jogador está animado, mas pregou paciência.

"Nas duas vezes em que vi o Lionel ele estava na mesa de tratamento e nós conversamos um pouco. Na segunda-feira ele fez alguns movimentos de leve no campo, está se sentindo bem, está bastante animado", declarou. "Precisamos ter paciência porque é uma lesão que demanda tempo, mas ele se recuperará e estará bem."

Messi sofreu a lesão no mês passado atuando pelo Barcelona, iniciou tratamento na Espanha e viajou para a Argentina para fazer a segunda parte da recuperação. Seu retorno para a Espanha está marcado para o início de janeiro, quando ele deve começar os treinos em campo.

O que preocupa é a sequência de problemas físicos do jogador. Essa foi a terceira lesão muscular sofrida pelo astro apenas nesta temporada do futebol europeu. Anteriormente, ele se contundiu em 21 de agosto no confronto diante do Atlético de Madrid, pela final da Supercopa da Espanha, quando teve uma lesão na coxa esquerda que o manteve uma semana inativo. No mês seguinte, em 28 de setembro, em Almería, sofreu outra lesão muscular, desta vez na perna direita, que o deixou três semanas afastado dos gramados.

Messi é a esperança argentina para a Copa do Mundo, que terá seus grupos sorteados nesta sexta-feira, na Costa do Sauipe, na Bahia. Além de cair em uma chave complicada, Sabella se preocupa com as distâncias que sua seleção precisará percorrer ao longo da competição. "Vai ser atípico porque pode ter grupos muito fortes. Esperamos não cair em um tão complicado. Considero que estará tudo bem se conseguirmos ter menos desgaste."