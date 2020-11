Sada Cruzeiro, Uberlândia e Vôlei Renata vencem em rodada da Superliga Masculina

Três jogos movimentaram a segunda rodada da Superliga Masculina de Vôlei neste sábado. Ao final do dia, melhor para as equipes do Sada Cruzeiro-MG, Uberlândia-MG e Vôlei Renata-SP, que venceram Caramuru Vôlei-PR, Blumenau-SC e Pacaembu Ribeirão-SP, respectivamente, e somaram pontos na classificação geral.

No primeiro jogo do dia, o Uberlândia conseguiu importante vitória fora de casa ao superar o Blumenau por 3 sets a 2 - com parciais de 20/25, 25/23, 23/25, 25/13 e 15/5 -, no ginásio Sebastião Cruz, em Blumenau (SC). Apesar do resultado negativo do seu time, o oposto Franco foi o maior pontuador da partida, com 22 acertos (20 de ataque, um de saque e um de bloqueio).

Outro destaque ficou por conta do time vencedor. O ponteiro Matheus Silva, responsável por 21 pontos para o Uberlândia, foi eleito o melhor da partida. "Tenho que parabenizar a minha equipe porque foi o todo que funcionou hoje (sábado). O grupo ajudou e sem todos os meus companheiros eu não conseguiria ganhar o troféu. Todos ajudaram a essa grande conquista", afirmou.

Na sequência, o Vôlei Renata recebeu o Pacaembu/Ribeirão e garantiu o resultado positivo por 3 sets a 0 - com parciais de 25/15, 25/18 e 25/20 -, no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). O ponteiro Vaccari foi o jogador que mais pontuou, com o total de 15 acertos, e o jovem levantador Cristiano foi eleito o melhor da partida.

"A conquista do Campeonato Paulista foi uma meta traçada no começo da temporada e com esse título cai uma responsabilidade ainda maior no nosso colo agora na Superliga e nós gostamos muito dessa responsabilidade. Isso não é um peso para o nosso time. No jogo de hoje, sabíamos que o time de Ribeirão é jovem, mas que eles iam arriscar no saque. Abrimos uma vantagem boa nos primeiros sets e conseguimos essa importante vitória", disse Cristiano.

No encerramento da segunda rodada, o Sada Cruzeiro também conseguiu uma vitória em casa. A equipe mineira superou o Caramuru Vôlei por 3 sets a 0 (25/14, 25/17 e 25/17). O oposto Alan encerrou a partida como maior pontuador, com o total de 11 acertos, sendo oito de ataque e três de bloqueio.

Já o ponteiro Rodriguinho elogiou o nível de treinamentos do Sada Cruzeiro, o que considera fundamental para os bons desempenhos. "O ponto principal para o sucesso do time e nosso nível de treino. Treinamos muito pesado, com o time reserva brigando de igual para igual com o titular. Isso nos dá um nível muito bom. Além disso, o Sada Cruzeiro sempre tem jogadores mais jovens no banco de reservas e todos buscam seu espaço e uma oportunidade", concluiu.