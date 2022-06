Sadio Mané é anunciado pelo Bayern de Munique: 'É a hora certa para esse desafio'

O senegalês Sadio Mané foi anunciado nesta quarta-feira como reforço do Bayern de Munique, após anos sendo destaque do Liverpool. Em comunicado publicado em seu site oficial, o clube alemão informou que o atacante de 30 anos assinou contrato com vínculo válido até 30 de junho de 2025.

"Estou muito feliz de finalmente estar no Bayern de Munique. Nós conversamos bastante e eu senti grande interesse desse grande clube desde o começou, então não restaram dúvidas. É o momento certo para esse desafio. Eu quero conquistar muito com esse clube, na Europa também", afirmou o novo reforço bávaro.

Leia Também Jogadores de futebol utilizam games como ferramentas para aliviar rotina e pressão

Formado pelo time senegalês Génération Foot, Mané foi para o futebol francês em 2011, para defender o time sub-19 do Metz, clube pelo qual se profissionalizou na Europa. Mais tarde, em 2013, saiu de lá para defender o Red Bull Salzburg, da Áustria, onde aproveitava a proximidade entre a cidade em que morava e Munique para acompanhar o Bayern. "Durante meu tempo em Salzburg, eu assisti a muito jogos do Bayern. Eu realmente gosto desse clube", comentou o jogador.

O próximo passo da carreira de Mané foi se transferir para o futebol inglês, mais precisamente para o Southampton. Foi o time em que se destacou para chamar a atenção do Liverpool, que o contratou em 2016. Com o tempo, se tornou um dos principais nomes do time de Anfield.

A dupla de sucesso formada com o egípcio Mohamed Salah ajudou a consolidar o atacante como uma das novas estrelas do futebol mundial, recebendo até mesmo o voto de Messi para o prêmio The Best, da Fifa, em 2019. Pelo Liverpool, foram 269 jogos e 120 gols marcados, conquistando o Campeonato Inglês (2019/20) e a Liga dos Campeões (2018/19).

De acordo com o canal inglês Sky Sports, o astro senegalês custou cerca de 32 milhões de euros (R$ 172 milhões) ao Bayern de Munique. Caso o atleta cumpra metas estipuladas no contrato, o montante pode render ainda mais oito milhões de euros (R$ 43 milhões) ao Liverpool.