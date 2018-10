Sadio Mané passa por cirurgia na mão esquerda e desfalca o Liverpool

O atacante senegalês Sadio Mané passou nesta quarta-feira por uma cirurgia na mão esquerda, na cidade de Liverpool, e vai desfalcar o Liverpool ao menos na partida contra o Huddersfield Town, neste sábado, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Inglês. O clube confirmou que o procedimento cirúrgico foi um sucesso, mas não quis estipular um prazo para a sua recuperação.

"O Liverpool pode confirmar que Sadio Mané passou hoje (quarta-feira) por um procedimento na mão após uma lesão enquanto defendia a seleção de Senegal. A cirurgia, conduzida em um hospital da região noroeste (de Liverpool) e monitorada pelos médicos do clube, foi um sucesso. A sua recuperação será monitorada nos próximos dias", informou o clube em uma nota oficial em seu site.

Mané quebrou uma parte do dedão da mão esquerda durante um treinamento com Senegal, antes da partida da última terça-feira contra o Sudão, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações.

Esta última data Fifa foi complicada para o Liverpool, que viu três de seus principais jogadores se lesionarem ao defender as suas seleções: além de Mané, o atacante egípcio Mohamed Salah e o meia Naby Keita, de Guiné, ambos com lesões na coxa, precisam de tratamento.

Já o zagueiro holandês Virgil van Dijk sofre com dores nas costelas, que lhe impediram de entrar em campo pela Holanda no amistoso da última terça-feira contra a Bélgica (empate por 1 a 1, em Bruxelas), mas deve ter condições de enfrentar o Huddersfield Town neste final de semana. Após oito rodadas, o Liverpool divide a liderança do Campeonato Inglês com Chelsea e Manchester City.