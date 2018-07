Sagna celebra triunfo e pede para França esquecer Copa

O lateral-direito Bacary Sagna não escondeu sua satisfação após o triunfo sobre a Inglaterra na quarta-feira, em pleno Estádio de Wembley, por 2 a 1. Na avaliação do jogador do Arsenal, o resultado serve para apagar de vez a má impressão deixada na Copa do Mundo da África do Sul, quando a França se envolveu em inúmeras polêmicas e foi eliminada ainda na primeira fase.

"O que aconteceu na Copa do Mundo agora é passado, aprendemos muito com os erros e, agora, conseguimos mostrar o outro lado do nosso futebol", comentou Sagna ao site da Fifa. "Estamos felizes, assim como a população francesa, o que é mais importante. Precisamos olhar para o futuro e esquecer o que ocorreu na África do Sul".

Autor do primeiro gol francês, o atacante Benzema também mostrou confiança e enalteceu o potencial da seleção. "Este grupo está confiante e vem apresentando um grande futebol. É um jogo baseado em passes curtos e muita movimentação. Fizemos uma grande partida", avaliou o atleta do Real Madrid.