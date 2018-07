Sagna não joga clássico e Diaby é dúvida no Arsenal

Sagna ficou fora da última partida do Arsenal no Campeonato Inglês, contra o Aston Villa, por causa de uma lesão no joelho e tinha esperanças de enfrentar o Tottenham, o que foi descartado por Wenger. "Ele não estará pronto para domingo. O tempo é muito curto para ele", disse Wenger.

O treinador também explicou que aguarda a evolução de Diaby para definir a sua presença no clássico com o Tottenham. "Abou é uma incerteza. Ele tem um pequeno problema na panturrilha. É questão de dias. Ele vai fazer exames e depois vamos ver se podemos usá-lo no domingo ou não. Tem 50% de chances", disse.

Além da rivalidade, o clássico com o Tottenham é decisivo para a luta do Arsenal por uma das quatro vagas do futebol inglês na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O time está na quinta colocação no torneio nacional, com 47 pontos, dois a menos do que o quarto Chelsea e a quatro do terceiro Tottenham.