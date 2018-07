Sahin é eleito melhor jogador do Campeonato Alemão Contratado para defender o Real Madrid a partir da temporada 2011/2012, o meia Nuri Sahin foi eleito o melhor jogador do Campeonato Alemão, em votação dos atletas que participaram do torneio. O turco foi fundamental para a conquista do título nacional pelo Borussia Dortmund e chamou a atenção do gigante espanhol.