Conheça as datas da janela de transferência para 2021 do futebol brasileiro

Um dos momentos mais agitados em um clube de futebol é quando os principais mercados podem contratar ou vender jogadores. É o momento que dirigentes e torcedores ficam atentos para mudanças no elenco, com um craque indo para o exterior ou um chegando. Além de vibrar pelos próprios times durante os jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores, entre outros, os torcedores mais fanáticos têm se especializado em torcer para as contratações que seu time eventualmente possa concretizar.

Porém, o mundo do futebol não é feito somente de contratações, há perdas também. As vendas mais significativas costumam ser para o futebol europeu, chinês e do Oriente Médio. A pandemia pelo novo coronavírus fez com que as datas de abertura e fechamento da janela de transferências tenha sido alterado, já que as datas das partidas das competições também sofreram mudanças importantes.

Enquanto os clubes europeus observam atletas mais jovens do futebol brasileiro, países de outros continentes costumam ver em medalhões a possibilidade de dar melhor qualidade e visibilidade aos seus campeonatos.

O Palmeiras, por exemplo, perdeu em meio à temporada Dudu, de 28 anos, para o futebol do Catar; já Everton Cebolinha, ex-Grêmio, de 24 anos, foi para o futebol português, defender as cores do Benfica, do técnico Jorge Jesus.

Podem despertar o interesse de médias e grandes equipes do cenário mundial destaques da atual temporada do futebol brasileiro, como Thiago Galhardo (Internacional), Marinho (Santos), Brenner (São Paulo), Pepê (Grêmio), Gabriel Veron (Palmeiras), Gérson e Éverton Ribeiro (Flamengo).

Na primeira semana de janeiro, as janelas de transferência começam a se abrir. As do futebol europeu se encerram no começo de fevereiro; outras, porém, como a da China, duram até o fim do mês de fevereiro.

Com o calendário do futebol brasileiro alterado devido à pandemia, a próxima janela de transferência das ligas mais poderosas do mundo vai coincidir com as fases finais da Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Imagine ficar sem seu principal jogador às vésperas da partida decisiva de uma dessas competições.

A principal competição continental terá sua final realizada em 30 de janeiro, no Maracanã. O Nacional, por sua vez, se estende até 24 de fevereiro. A decisão da Copa do Brasil será em 10 de fevereiro.

Veja abaixo as datas de abertura e encerramento das janelas de transferência das principais ligas