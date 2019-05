Saiba como assistir à partida entre Corinthians e Deportivo Lara pelo DAZN

O jogo entre Corinthians e Deportivo Lara, nesta quinta-feira, às 19h15, pela Copa Sul-Americana, terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming DAZN. A plataforma, que está no Brasil desde dezembro, colocará as imagens da partida somente para os assinantes cadastrados. O público poderá acompanhar partida por diferentes dispositivos eletrônicos, desde smartphones até Smart TVs.

O DAZN está presente em nove países e foi lançado em 2016. Em 2018, a empresa transmitiu 250 milhões de horas de conteúdo em mais de 25 mil eventos transmitidos ao vivo. Nos primeiros meses deste ano a empresa iniciou o serviço no Brasil com transmissões gratuitas e em parceria com a RedeTV!, YouTube e Facebook, mas a partir de agora terá somente conteúdo fechado aos assinantes.

A empresa aposta em uma mudança na forma de se consumir conteúdo esportivo e se baseia não só em estudos, como na própria tendência do mercado. Recentemente a Copa Libertadores passou a exibir partidas pelo Facebook às quintas-feiras, assim como outras plataformas, como o MyCujoo, também passar a atuar no segmento. O Estado preparou um guia para tirar dúvidas sobre o serviço.

Como faço para acompanhar a partida entre Corinthians e Deportivo Lara?

É preciso acessar a plataforma DAZN, que transmitirá as imagens via internet. O serviço é compatível com Smart TVs, TV gadgets como o Chromecast e Apple TV, smartphones, tablets, computadores e videogames.

A partida terá transmissão em alguma TV aberta ou fechada?

Não. Apenas o DAZN vai exibir a partida. Ao contrário das partidas anteriores da Copa Sul-Americana, o jogo do Corinthians, assim como outros encontros válidos pela segunda fase, será exclusivo da plataforma.

A RedeTV! vai exibir ao vivo o jogo?

Não. O DAZN promoveu as transmissões gratuitas no primeiro momento para divulgar o serviço. A RedeTV! transmitirá na noite desta quinta-feira o VT da partida a partir das 21h30.

Quanto custa a assinatura do DAZN?

A assinatura custa R$37,90, com o primeiro mês gratuito. Não há exigência de contrato de fidelidade. Portanto, o serviço pode ser cancelado a qualquer momento. O pagamento pode ser feito por cartões de débito, crédito e aplicativos de pagamento como PayPal, além de compras feitas diretamente no aplicativo por meio da App Store.

Com uma assinatura posso fazer quantos acessos simultâneos?

A cada assinatura, o torcedor poderá fazer até dois acessos simultâneos com a mesma senha.

Além da Copa Sul-Americana, a mensalidade do DAZN possibilita acompanhar quais esportes?

A plataforma transmite partidas do Campeonato Brasileiro da Série C, dos Campeonatos Italiano, Francês, Americano (MLS), Japonês, assim como a Copa da Inglaterra e a Copa Africana das Nações. De outros esportes, há conteúdo de basquete, tênis, lutas e automobilismo.