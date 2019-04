Saiba como assistir ao jogo do Palmeiras pela Libertadores no Facebook

O Palmeiras vai estrear nesta quinta-feira uma das principais novidades da Copa Libertadores deste ano. O torneio aposta em 2019 na transmissão dos jogos pela página do Facebook da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), plataforma que será a única opção para a torcida alviverde acompanhar a partir das 23h o jogo contra o Melgar, no Peru.

Antes do Palmeiras, outros times brasileiros como o Cruzeiro e o Flamengo também já entraram em campo na Libertadores em partidas com transmissões pelo Facebook. O time rubro-negro, por exemplo, goleou por 6 a 1 o San José, da Bolívia, no Maracanã, com uma audiência superior a 8 milhões de visualizações na noite de 11 de abril.

A transmissão das imagens pela página da Conmebol tem início cerca de 30 minutos antes do começo da partida. O Palmeiras jamais teve uma partida transmitida apenas pela internet, porém o clube já realizou experiências nesse segmento. No ano passado, durante a pré-temporada, o clube transmitiu pelas suas redes sociais um jogo-treino com o Atibaia, realizado na Academia de Futebol.

Naquela ocasião, o jogo realizado em uma tarde de sexta-feira atraiu uma média 36 mil espectadores fixos, com 250 mil visualizações ao longo de duas horas de exibição. Quando se trata de partidas entre equipes brasileiras, uma das maiores marcas foi no clássico entre Athletico-PR e Coritiba, pelo Campeonato Paranaense de 2017, com 360 mil visualizações.

Embora o Facebook seja uma das redes sociais mais conhecidas do mundo, o Estado tentou esclarecer algumas dúvidas sobre como será a transmissão na noite desta quinta-feira.

Como posso assistir a esses jogos no Facebook?

Há duas formas de acessar o Facebook: celular/tablet e desktop. Pelo celular, acesse o aplicativo do Facebook, toque no ícone Assistir ou localize Assistir no menu. Na barra de pesquisa, procure por Conmebol Libertadores e siga a página. Os jogos serão adicionados à sua lista. No desktop, entre em www.facebook.com, clique no ícone Assistir, no menu do lado esquerdo ou visite facebook.com/assistir. Na barra de pesquisa, procure por Conmebol Libertadores e siga a página. Os jogos vão aparecer na sua lista de seguimento.

Preciso ter uma conta no Facebook para assistir aos jogos?

Sim. É preciso fazer login em sua conta para ter acesso as páginas.

A transmissão no Facebook é paga?

Não. Todos os jogos terão transmissão gratuita. A única exigência para acompanhar as partidas é ter uma conta no Facebook.

As transmissões são em qual idioma?

Os jogos terão transmissão em português, para o Brasil, e em espanhol, para os demais países da América do Sul.

Em quais países é possível ver os jogos?

Somente nos países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

Só consigo assistir aos jogos ao vivo?

Não. É possível acompanhar o vídeo completo da partida após o término do jogo pela página da Libertadores no Facebook.

Posso ver todos os jogos da Libertadores?

Não. A Conmebol irá manter um cronograma atualizado das transmissões em suas páginas. Por enquanto as transmissões no Facebook são apenas às quintas-feiras.