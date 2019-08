Saiba como assistir ao vivo aos jogos da Liga dos Campeões 2019/20

A fase de grupos da Liga dos Campeões da temporada 2019/20 começa no dia 17 de setembro e a definição dos seis grupos aconteceu nesta quinta-feira, em um evento realizado em Mônaco. O Liverpool é o atual campeão e aparece como um dos favoritos ao título, ao lado de Real Madrid, Barcelona, Manchester City, entre outros.

O torcedor que quiser acompanhar a Liga dos Campeões poderá assistir pelos canais TNT e Space. Uma outra opção é acompanhar online pelo Facebook Watch do Esporte Interativo, de forma gratuita, e pelo EI Plus, serviço pago de streaming da Turner, detentora dos direitos de transmissão das partidas no Brasil. A definição de quais são jogos passarão na TV e no Facebook acontecerá rodada a rodada.

De acordo com o calendário do torneio divulgado pela Uefa, a primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões acontece no dia 17 e 18 de setembro. A decisão do torneio será no dia 30 de maio de 2020.

Confira as datas do torneio

17 e 18 de setembro: primeira rodada da fase de grupos

1 e 2 de outubro: segunda primeira rodada da fase de grupos

22 e 23 de outubro: terceira rodada da fase de grupos

5 e 6 de novembro: quarta rodada da fase de grupos

26 e 27 de novembro: quinta rodada da fase de grupos

10 e 11 de dezembro: sexta rodada da fase de grupos

16 de dezembro: sorteio das oitavas de final

18, 19, 25 e 26 de fevereiro: ida das oitavas de final

10, 11, 17 e 18 de março: volta das oitavas de final

20 de março: sorteio das quartas e semifinais

7 e 8 de abril: ida das quartas de final

14 e 15 de abril: volta das quartas de final

28 e 29 de abril: ida das semifinais

5 e 6 de maio: volta das semifinais

30 de maio: final

The official result of the 2019/20 #UCLdraw! 3⃣ toughest groups are __ __ & __ pic.twitter.com/c7Xdro1vhn — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

Veja quais são os grupos

GRUPO A : Paris Saint-Germain (França), Real Madrid (Espanha), Club Brugge (Bélgica) e Galatasaray (Turquia)

: Paris Saint-Germain (França), Real Madrid (Espanha), Club Brugge (Bélgica) e Galatasaray (Turquia) GRUPO B: Bayern de Munique (Alemanha), Tottenham (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e Estrela Vermelha (Sérvia)

Bayern de Munique (Alemanha), Tottenham (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e Estrela Vermelha (Sérvia) GRUPO C: Manchester City (Inglaterra), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Dínamo Zagreb (Ucrânia) e Atalanta (Itália)

Manchester City (Inglaterra), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Dínamo Zagreb (Ucrânia) e Atalanta (Itália) GRUPO D: Juventus (Itália), Atlético de Madrid (Espanha), Bayer Leverkusen (Alemanha) e Lokomotiv Moscou (Rússia)

Juventus (Itália), Atlético de Madrid (Espanha), Bayer Leverkusen (Alemanha) e Lokomotiv Moscou (Rússia) GRUPO E: Liverpool (Inglaterra), Napoli (Itália), RB Salzburg (Áustria) e Genk (Bélgica)

Liverpool (Inglaterra), Napoli (Itália), RB Salzburg (Áustria) e Genk (Bélgica) GRUPO F: Barcelona (Espanha), Borussia Dortmund (Alemanha), Inter de Milão (Itália) e Slavia Praga (República Checa)

Barcelona (Espanha), Borussia Dortmund (Alemanha), Inter de Milão (Itália) e Slavia Praga (República Checa) GRUPO G: Zenit (Rússia), Benfica (Portugal), Lyon (França) e RB Leipzig (Alemanha)

Zenit (Rússia), Benfica (Portugal), Lyon (França) e RB Leipzig (Alemanha) GRUPO H: Chelsea (Inglaterra), Ajax (Holanda), Valencia (Espanha) e Lille (França)

Quem você acha que é o favorito no Grupo B? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) August 29, 2019

Quem você acha que é o favorito no Grupo D? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) August 29, 2019

Quem você acha que é o favorito no Grupo F? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) August 29, 2019