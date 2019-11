Saiba como assistir Milan x Napoli ao vivo online

Passada o período de duas semanas de paralisação dos campeonatos nacionais por conta da Data Fifa para as seleções, Milan e Napoli se enfrentam neste sábado, às 14 horas (de Brasília), no estádio San Siro, em Milão, pela 13.ª rodada do Campeonato Italiano.

Assistir Milan x Napoli ao vivo online

O confronto pode ser assistido pelo site do DAZN.

Informações das equipes

Com uma campanha muito irregular na temporada, o Milan ocupa a modesta 14.ª colocação, com 13 pontos. Neste momento, o time de Milão está mais perto da zona de rebaixamento do que da faixa de classificação para competições europeias. No último jogo antes da parada, derrota para a líder Juventus por 1 a 0, em Turim.

Irregularidade também é a tônica do Napoli nesta temporada. Há quatro jogos sem vencer - três empates e uma derrota -, o clube de Nápoles está na sétima posição com 19 pontos, bem distante da Juventus, que lidera com 32. O ambiente não é nada bom, já que jogadores e comissão técnica entraram em rota de colisão nas últimas semanas com o presidente Aurélio Di Laurentiis.