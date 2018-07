Saiba como comprar ingressos para a Copa das Confederações

SÃO PAULO - Apesar de a procura por ingressos para a Copa das Confederações ter batido recorde nesta quarta-feira, ainda é possível adquirir entradas para os 16 jogos do torneio internacional, que ocorre entre os dias 15 e 30 de junho do ano que vem. A comercialização dos ingressos é feita pelo site da Fifa (http://pt.fifa.com/) e será exclusiva para donos do cartão de crédito Visa até 30 de novembro.

Para fazer a compra, o torcedor deve acessar no site da Fifa o aba "Torneios" e selecionar a opção "Copa das Confederações da FIFA – Brasil 2013", onde haverá um banner com a oferta dos ingressos para clientes Visa, um dos patrocinadores da entidade. Os interessados deverão preencher um cadastro prévio, informando nome, sobrenome, e-mail, data de nascimento e país de origem. Sem isso não é possível dar sequência à compra dos bilhetes.

Em seguida, o site exibirá na tela as opções para a compra dos ingressos, que podem ser filtrados por local, time ou data da partida. O torcedor ainda pode escolher por entradas de categorias especiais, como para usuários de cadeiras de rodas, pessoas com mobilidade reduzida ou obesas. Os preços variam de R$ 228 a R$ 114 para esses setores. Antes de finalizar a compra com os dados do cartão de crédito, o torcedor deverá informar mais uma vez alguns dados pessoais como nome, RG, CPF e endereço.

A venda de ingressos para o público em geral só ocorrerá a partir de 3 de dezembro, e vai se estende até 15 de janeiro, também exclusivamente por meio do site da Fifa.

Somente nesta quarta-feira, primeiro dia de comercialização, foram vendidos 74 mil bilhetes, número recorde desde que a competição foi criada, em 1992. A procura animou os dirigentes da Fifa, que sempre contabilizaram prejuízo e pouco interesse popular na Copa das Confederações. As entradas mais solicitadas nesse primeiro dia de venda foram para o jogo de abertura em Brasília e para a final no Rio de Janeiro.

Recife, Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte também receberão jogos da Copa das Confederações. Para participar do torneio, preparatório para o Mundial de 2014, já estão definidas as seleções do Brasil, Espanha, Itália, Uruguai, Japão Taiti e México – falta apenas o campeão africano. O sorteio dos grupos ocorre dia 1º de dezembro.