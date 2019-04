Saiba como está a disputa em todos os Campeonatos Estaduais do Brasil

De norte a sul do Brasil, quase todos os estados do país conhecerão seus campeões nos próximos dois finais de semana. Porém, há locais em que o torneio acabou de começar; em outros, ainda está no meio da disputa. Um certame atravessa imbróglio judicial. Veja como está a situação em cada unidade da federação - listadas seguindo a ordem alfabética.

Acre

O Campeonato Acreano está nas semifinais do 2º turno. De um lado, Atlético e Galvez reeditam a final do primeiro turno. Do outro, o Vasco do estado enfrenta o Rio Branco. Ambos os jogos serão disputados no estádio Florestão no próximo sábado, 13. Quem vencer o segundo turno enfrentará o Galvez nas finais, marcadas para 19 e 22 de abril. A não ser, é claro, que o próprio Galvez vença o segundo turno.

O Campeonato Alagoano terá a final entre os dois times mais tradicionais do estado. CSA e CRB nos próximos dois domingos, às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O CSA passou pelo Coruripe na semi, enquanto o CRB eliminou o Jacyobá.

O Campeonato Amapaense é o único do país que ainda não começou, tendo seu início marcado para o dia 2 de maio. Será disputado por oito times: Independente, Macapá, Oratório, Santana, São Paulo-AP, Santos-AP, Trem e Ypiranga.

Amazonas

Fast e Manaus decidem o Campeonato Amazonense pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, o Manaus goleou por 4 a 0 em jogo único. Neste ano, serão duas partidas, que ocorrerão nos próximos sábados, 13 e 20.

A final do Campeonato Baiano será disputada entre homônimos: o Bahia, da capital Salvador, contra o Bahia de Feira de Santana - o Vitória não chegou nem nas quartas de final. Os jogos acontecerão nos próximos domingos, ambos às 16h; o primeiro será no estádio Joia da Princesa e o segundo na Arena Fonte Nova.

O Campenoato Cearense terá uma final com seus dois grandes times: Fortaleza e Ceará jogam no Castelão, nos próximos domingos, às 16h.

A final do 'Candangão', o Campeonato Brasiliense, será entre Gama e Brasiliense. As partidas serão nos próximos sábados, às 16h, e ambas serão disputadas no estádio Mané Garrincha.

Espírito Santo

Os segundos jogos das semifinais do Campeonato Capixaba ainda irão acontecer. Em uma chave, o Rio Branco venceu o Real Noroeste por 4 a 3 e tem a vantagem; a volta acontece no próximo sábado, no estádio Água Branca, às 15h 30. Na outra, a Estrela do Norte bateu o Vitória por 3 a 2 na ida e joga pelo empate na segundo jogo, que acontecerá no estádio Salvador Costa, às 14h 30 do próximo sábado.

A final do Campeonato Goiano será disputada entre Goiás e Atlético-GO, nos próximos dois domingos, às 16h. As duas partidas serão realizadas no Estádio Olímpico, em Goiânia.

Maranhão

O troféu do Campeonato Maranhense terá um dono já no próximo sábado, 13. Imperatriz e Moto Club empataram em 0 a 0 no primeiro jogo, disputado na última quarta, e decidem a final no Castelão, às 17h.

Mato Grosso

Operário de Várzea Grande e Cuiabá são os finalistas do Campeonato Mato-Grossense. A Arena Pantanal receberá os dois jogos, que serão realizados às 15h dos próximos dois domingos )14 e 21).

Mato Grosso do Sul

A decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense será entre dois times do interior do estado: o Aquidauanense, de Aquidauana, enfrenta o Águia Negra, de Rio Brilhante. O primeiro jogo será no Estádio da Noroeste, casa do Aquidauanense, às 16h do próximo domingo (14). o segundo será no Ninho D'Águia, às 16h do dia 21.

A final do Campeonato Mineiro será a mais tradicional do estado: Cruzeiro e Atlético se enfrentam mais uma vez. O primeiro jogo acontece neste domingo, 14, às 16h. O sgeundo será na quarta-feira, 17, às 21h 30 - conflitos de calendário levaram os times a concordar em adiantar a data. Os dois jogos serão no Mineirão.

Pará

A grande decisão do Campeonato Paraense será entre o Independente de Tucuruí e o Remo. Os dois jogos acontecerão no Mangueirão, principal estádio do estado, nos próximos domingos, às 16h.

Paraíba

Apenas um finalista do Campeonato Paraibano foi definido: o Campinense, que passou pelo Atlético-PB. A outra, entre Nacional de Patos e Botafogo terá seu segundo jogo no próximo domingo, 14 - o Botafogo venceu por 2 a 1 na casa do Nacional.

A final do Campeonato Paranaense será o Toledo, campeão da Taça Sicupira (primeiro turno) e o Athletico, que ganhou a Taça Dirceu Kruger (segundo turno). Os jogos ocorrerão nos próximos domingos, às 16h. A primeira partida será no Estádio 14 de Dezembro e a segunda na Arena da Baixada. Vale lembrar que o Athletico disputa o estadual com o time sub-23.

A decisão do Campeonato Pernambucano será disputada por Náutico e Sport, nos próximos dois domingos (14 e 21), às 16h. O primeiro jogo será no Estádio dos Aflitos e o segundo na Ilha do Retiro.

Piauí

O River está próximo de conquistar o título. A equipe venceu o Altos na primeira partida por 3 a 2, fora de casa, na última quarta. Agora a finalíssima será disputada no estádio Albertão, Teresina,no próximo sábado (13), às 18h 30.

Times mais populares do estado, Vasco e Flamengo decidem o Campeonato Carioca. Os jogos terão lugar nos próximos domingos (14 e 21). Os dois jogos deveriam acontecer no Maracanã, mas o Vasco se irritou com a concessão do estádio a Flamengo e Fluminense e levou a primeira partida para o Engenhão.

Rio Grande do Norte

A grande final do Campeonato Potiguar terá os dois maiores times locais, ABC e América. Ambos os jogos ocorrerão na Arena das Dunas, nos próximos dois domingos 4 e 21), às 16h.

Final nem um pouco inédita no Campeonato Gaúcho: Inter e Grêmio jogam na decisão estadual. O primeiro jogo será no Beira-Rio, no domingo, 14, às 16. O segundo será na Arena do Grêmio, na quarta, 17, às 21h 30. Assim como no Mineiro, conflitos de calendário causados pela Libertadores geraram o adiantamento da data.

Rondônia

O Campeonato Rondoniense ainda tem os segundos jogos das semifinais a serem disputadas. Em uma das chaves, o Ji-Paraná e Real Ariquemes empataram em 0 a 0 e decidem a vaga às 18h do próximo sábado (13), no estádio Valerião, em Ariquemes. Na outra semifinal, Vilhenense e Porto Velho ficaram no 1 a 1 na ida e jogam o segundo jogo às 17h do sábado, no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Roraima

No Campeonato Roraimense, São Raimundo x Atlético disputam a final do primeiro turno em jogo único, no próximo sábado, às 20h, no estádio Ribeirão, em Boa Vista.

O Campeonato Catarinense ainda está nas semifinais, que acontecem em jogo único: Avaí e Criciúma jogam na Ressacada no próximo domingo, às 16h da tarde e Chapecoense e Figueirense, no mesmo horário, se enfrentam na Arena Condá. A final está marcada para o domingo seguinte, também em jogo único, às 16h.

A final do Campeonato Paulista será entre Corinthians, atual bicampeão, e o São Paulo, que não vence o torneio desde 2005. Os jogos acontecem nos próximos domingos, 14 e 21, às 16h. O primeiro será no Morumbi e o segundo na Arena Corinthians, em Itaquera.

Sergipe

Apenas um finalista já foi decidido no Campeonato Sergipano, o Frei Paulistano. O outro time será definido na justiça: O Dorense entrou com pedido de impugnação da partida contra o Itabaiana, na qual foi derrotado por 3 a 2, alegando interferência externa. Se o Tribunal de Justiça Desportiva negar o pedido, o Itabaiana será finalista; se aceitar, outro jogo será realizado e, caso vença ou empate, o Dorense disputará a decisão.

Tocantins

O Campeonato Tocantinense acabou de começar, tendo apenas uma rodada disputada até agora.