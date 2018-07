Saiba como opera o STJD, que nesta sexta define destino de Portuguesa e Fluminense

SÃO PAULO - Na esfera esportiva, mesmo que fora das quatro linhas, o Campeonato Brasileiro de 2013 ganhará finalmente seu ponto final sexta-feira. A última sessão do ano do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definirá o destino da Portuguesa, mandada para a Série B semana passada após decisão da 1.ª Comissão Disciplinar por 5 votos a 0. Se a pena for confirmada, o Fluminense volta para a Série A.

Flamengo, também punido com a perda de quatro pontos, Atlético-PR e Vasco, que perderam mandos de campo por causa da briga em Joinville, são outros clubes que terão seus caminhos no Brasileirão do próximo ano definidos pelo Tribunal. Antes do julgamento, que deverá iniciar mais cedo que o tradicional em função da extensa pauta, os auditores ainda definirão se o pedido do Vasco de impugnar a partida contra o Atlético-PR também deverá ir a julgamento.

O órgão encerra ano de visibilidade depois de conduzir 786 processos em suas cinco Comissões Disciplinares e levar 193 deles para o Pleno, segunda e última instância do Tribunal.

Em 2013, foram analisados pedidos de suspensão de jogadores, casos de doping e, em número mais acentuado do que em outros anos, confusões entre torcidas, como a briga no estádio Mané Garrincha entre integrantes de organizadas de Corinthians e Vasco, em agosto.

ESTRUTURA

O STJD está instalado no 15.º andar de um edifício na Rua da Ajuda, centro do Rio. A estrutura é considerada "adequada" pelo Tribunal, que mesmo assim vem solicitando melhorias à CBF. Por lei, é a entidade que deveria manter o órgão. A principal demanda está na informatização dos processos, o que faria com que os casos - que atualmente levam entre 15 e 20 dias para serem julgados pelo Pleno - sejam decididos com até três dias a mais de rapidez.

O Tribunal não tem um orçamento fixo, mas os gastos anuais giram em torno de R$ 1,1 milhão, valor que deve aumentar no balanço de 2013, já que foi criada uma quinta Comissão Disciplinar. O montante serve para manter a estrutura física, pagar os nove funcionários, comprar material de expediente e, sobretudo, bancar deslocamento e eventual hospedagem dos auditores, que em grande parte moram fora do Rio - ao contrário do que muita gente pensa, eles não são remunerados.

JULGAMENTOS

O Pleno do STJD é composto por nove auditores, todos eles indicados - dois pelos clubes da Série A, dois pela CBF, dois pela Ordem dos Advogados do Brasil, dois pelo sindicato dos atletas e um pela associação dos árbitros. Atualmente, três são do Rio, três de São Paulo, um do Ceará, um de Goiás e um do Rio Grande do Sul. O mandato é de quatro anos.

Além dos nove que decidirão na sexta-feira o destino da Portuguesa e do Fluminese, o STJD conta ainda com outros 30 auditores, divididos em cinco comissões. São grupos fixos de trabalho que se reúnem uma vez por semana para avaliar as demandas enviadas pela procuradoria, que é a responsável por oferecer as denúncias.

Dentre os auditores das comissões, 11 moram no Rio, nove em São Paulo, três no Distrito Federal, dois em Minas e dois no Ceará. Alagoas, Santa Catarina e Goiás têm um representante cada - nessa conta estão inclusos os cinco suplentes. Já a procuradoria, representada no Pleno por Paulo Schmitt, é composta por outros 26 representantes, responsáveis por observar e denunciar irregularidades nas Séries A, B, C e D e ba Copa do Brasil, além de competições de futebol feminino, Sub-20 e campeonatos estaduais de todo o Brasil - nesse caso, como terceira instância.

Assim como os auditores, os procuradores também se concentram no sudeste do País: são nove do Rio, sete de São Paulo e um de Minas Gerais. Bahia, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal têm um representante cada. A exceção é o Paraná, que tem seis procuradores, incluindo Paulo Schmitt.

QUEM JULGA NO PLENO

Flávio Zveiter, RJ

Advogado, filho de Luiz Zveiter e sobrinho de Sérgio Zveiter, que presidiram o STJD na década passada. Flávio começou a atuar como auditor de Comissão Disciplinar no Tribunal quando ainda cursava a faculdade de Direito. Foi indicado pelos clubes da Série A.

Caio César Vieira Rocha, CE

Advogado, foi membro do Comitê de Resolução de Disputas da Fifa e presidente do Tribunal Disciplinar da Conmebol. Foi indicado pela CBF.

José de Arruda Silveira Filho, SP

Procurador aposentado do Ministério Público, onde iniciou carreira em 1975, e secretário do Órgão Especial do Colégio de Procuradores. Foi indicado pela CBF também.

Paulo Cesar Salomão Filho, RJ

Advogado, é membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RJ e também integra o STJD do Basquete. É especialista em Direito Eleitoral. Foi indicado pelos clubes da Série A.

Ronaldo Botelho Piacente, SP

Advogado, é ex-presidente do TJD de São Paulo, função que deixou no ano passado para assumir vaga no Pleno do STJD. Foi indicado pela Associação Nacional dos Árbitros de Futebol.

Alexander dos Santos Macedo, RJ

Juiz aposentado, onde atuou na vara empresarial e de falências e concordatas. Foi indicado pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol.

Décio Neuhaus, RS

Advogado, é membro do Tribunal Arbitral do Esporte, que tem sede na Suíça. Foi auditor do TJD do Rio Grande do Sul. Foi indicado pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol.

Gabriel Marciliano Júnior, SP

Advogado, foi procurador do STJD em 2009. Foi indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil.

Miguel Angelo Cançado, GO

Advogado, foi presidente da OAB em seu estado. É especialista em Direito Agrário. Foi indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil.