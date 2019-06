Saiba como será a intertemporada dos 20 clubes da Série A na pausa da Copa América

Com o término da nona rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, os 20 clubes da elite do futebol nacional terão a tão esperada pausa da Copa América, período em que muitos treinadores prometeram dar um jeito no elenco.

De uma maneira geral, a programação das equipes é semelhante. Haverá uma folga inicial, reapresentação e trabalho até o retorno das competições. O que muda é o tempo de descanso, a disputa ou não de amistosos e o local dos treinamentos - algumas equipes não contam com o seu CT, pois foi cedido à Conmebol.

O elenco do Palmeiras é um dos que voltará primeiro a atividade. O técnico Luiz Felipe Scolari, preocupado em manter o time em alta para a disputa da reta final da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, informou que seus jogadores terão sete dias de descanso e se reapresentarão na próxima quinta-feira.

O Flamengo voltará aos treinos no mesmo dia, pois terá um novo comandante. O técnico português Jorge Jesus começará de fato a trabalhar com o elenco. Será ele quem definirá a necessidade ou não de amistosos até o fim do recesso da Copa América.

O elenco do Corinthians realizará treino regenerativo nesta quinta-feira e depois só se reapresentará no dia 24. Na intertemporada, o clube já definiu os dois amistosos: enfrentará o Botafogo, dia 29, em Ribeirão Preto, e jogará contra o Vila Nova, em 4 de julho, em Goiânia.

DE CASTIGO

A maioria dos clubes que não está muito bem na tabela não deu detalhes da programação. O Vasco e o São Paulo não quiseram confirmar o período de folga. O Goiás foi além e condicionou o período de descanso ao resultado do confronto desta quinta-feira contra o Athletico-PR, em casa. Se vencer, ganhará 10 dias de folga. Se perder ou empatar, o descanso será de apenas uma semana. No dia 6 de julho, o clube fará amistoso contra o Racing, do Uruguai, no estádio Serrinha.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE CADA CLUBE:

ATHLETICO-PR

Não informada.

ATLÉTICO-MG

Folga: de 14 a 23.

A intertemporada será feita na Cidade do Galo e a comissão técnica informou que fará ao menos um jogo-treino nesse período.

AVAÍ

Folga: não definida.

O elenco fará intertemporada em Águas Mornas, cidade da grande Florianópolis. Ainda não há definição sobre amistosos.

BAHIA

Folga: de 14 a 23.

A programação de intertemporada ainda não está definida.

BOTAFOGO

Folga: de 13 a 23.

O clube informou que alguns atletas em recuperação física poderão se apresentar antes.

CEARÁ

Folga: de 14 a 23

Iria participar de um torneio com Palmeiras e Vasco, mas a competição foi cancelada. Ainda não definiu se fará amistosos.

CHAPECOENSE

Folga: de 14 a 23.

O clube informou que há a previsão de realizar jogos treinos. As atividades neste período serão em Chapecó, no CT Água Amarela.

CORINTHIANS

Folga: de 14 a 23.

Na volta aos trabalhos, o time tem dois amistosos programados: enfrentará o Botafogo, dia 29, em Ribeirão Preto, e jogará contra o Vila Nova, em 4 de julho, em Goiânia.

CRUZEIRO

Folga: de 13 a 23.

O técnico Mano Menezes disse que o time fará treinos em dois turnos durante a pausa da Copa América e planeja realizar ao menos um amistoso antes de 10 de julho, quando a equipe volta a atuar pelo Brasileirão.

CSA

Folga: de 13 19.

O clube espera na intertemporada reforçar o elenco. O time fará dois amistosos contra o Sport. O primeiro, dia 30, na Ilha do Retiro, e o outro, em 7 de julho, no Rei Pelé.

FLAMENGO

Folga: de 13 a 19

A reapresentação terá como novidade o técnico português Jorge Jesus, que começará de fato a comandar o time. Será ele quem irá definir se haverá a necessidade de amistosos.

FLUMINENSE

Folga: de 13 a 23.

Não há previsão de viagens ou amistosos. A programação, contudo, ainda poderá sofrer mudanças, pois a diretoria está em momento de transição.

FORTALEZA

Folga: de 13 a 23

Não definiu se realizará amistosos neste período.

GRÊMIO

Folga: de 13 a 23.

Com o CT cedido para a Copa América, o time tricolor fará a intertemporada no ecoresort Vila Ventura, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Em 2014, a seleção brasileira ficou hospedada no local em preparação para a Copa do Mundo.

GOIÁS

Folga: não definida.

Se o time vencer o Atlhetico-PR ganhará 10 dias de descanso e voltará aos treinos no dia 24 de junho. Se perder ou empatar, o descanso será de apenas uma semana e a reapresentação acontecerá no dia 21. Em 6 de julho, fará amistoso contra o Racing, do Uruguai, no estádio Serrinha.

INTERNACIONAL

Folga: de 13 a 20.

Assim como no último ano, o Inter voltará a utilizar um resort em Atibaia, no interior de São Paulo, para intertemporada. O clube ficará concentrado entre os dias 22 e 29.

PALMEIRAS

Folga: de 14 a 19.

Treinará na Academia de futebol. No dia 29 de junho tem um jogo-treino contra o Oeste e no dia 3 de julho um amistoso contra o Guarani, em Campinas. O time iria participar de um quadrangular com Ceará, Fortaleza e Vasco, mas o torneio foi cancelado porque o organizador, o ex-jogador e empresário Roni, foi preso.

SANTOS

Folga: de 13 a 23.

Após o período de descanso, o elenco passará a treinar no CT Rei Pelé. Ainda não está confirmada a realização de nenhum amistoso no período.

SÃO PAULO

Folga: não informada.

O clube não confirmou a programação. Como o CT da Barra Funda tem sido utilizado por seleções, o grupo são-paulino vai treinar no CT da base em Cotia.

VASCO

Folga: não informada.

O time deverá fazer um amistoso na intertemporada - o clube ainda avalia onde será.