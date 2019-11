Saiba como ver Ceará x São Paulo ao vivo na TV e online

Ceará e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 19h, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Castelão, em Fortaleza.

Assistir a Ceará x São Paulo ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo canal Premiere.

Assistir a Ceará x São Paulo ao vivo online

O confronto também pode ser assistido pelo site e aplicativo do canal Premiere. A partida terá acompanhamento em tempo real do Estado.

Informações dos times

O Ceará vem de duas derrotas e está a apenas um ponto da zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe ocupa a 15ª colocação, com 36 pontos. Botafogo, em 14º lugar, e Cruzeiro, em 16º, também têm 36 pontos. O Fluminense abre a zona da degola e tem 35 pontos.

O São Paulo, por sua vez, briga pelo G-4 do Brasileirão. O time não vence há três jogos, mas saiu fortalecido do empate por 1 a 1 com o Santos na rodada passada. A equipe está em sexto lugar, com 53 pontos, três a menos do que o Grêmio, quarto colocado.