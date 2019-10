Saiba como ver Chelsea x Newcastle pelo Campeonato Inglês

Quinto colocado do Campeonato Inglês com 14 pontos depois de oito rodadas, o Chelsea recebe o Newcastle neste sábado às 11h (horário de Brasília) no Stamford Bridge. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil.

O Newcastle é o 16.º colocado e luta para se afastar da zona do rebaixamento. O time tem apenas oito pontos - o Everton, 18.º colocado, soma sete.

Últimos jogos do Chelsea

Southampton 1 x Chelsea

Lille 1 x 2 Chelsea (Liga dos Campeões)

Chelsea 2 x 0 Brigton

Chelsea 7 x 1 Grimsby Town (Copa da Liga Inglesa)

Chelsea 1 x 2 Liverpool

Últimos jogos do Newcastle (todos pelo Campeonato Inglês)

Newcastle 1 x 0 Manchester United

Leicester City 5 x 0 Newcastle

Newcastle 0 x 0 Brighton

Liverpool 3 x 1 Newcastle

Newcastle 1 x 1 Watford