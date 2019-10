Saiba como ver Corinthians x Cruzeiro pelo Brasileirão

O Corinthians recebe o Cruzeiro neste sábado, às 19h (horário de Brasília), na Arena Corinthians, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro vem de quatro jogos sem vitória e tenta se manter no G-4. A equipe mineira voltou a vencer após oito partidas na competição, mas continua na zona de rebaixamento. Corinthians x Cruzeiro terá transmissão do Premiere e o Estado fará tempo real do confronto.

O técnico Fábio Carille não poderá contar com o goleiro Cássio e o zagueiro Gil, suspensos, além de Manoel, que pertence ao Cruzeiro e não entrará em campo por cláusula contratual. No Cruzeiro, Abel Braga não terá o meia-atacante David, suspenso. O atacante Pedro Rocha também é dúvida por problema muscular.

Últimos jogos do Cruzeiro (todos pelo Brasileirão)

16/10 - Cruzeiro 1 x 0 São Paulo

13/10 - Chapecoense 1 x 1 Cruzeiro

9/10 - Cruzeiro 0 x 0 Fluminense

5/10 - Cruzeiro 1 x 1 Internacional

30/9 - Goiás 1 x 0 Cruzeiro

Últimos jogos do Corinthians (todos pelo Brasileirão)

16/10 - Goiás 2 x 2 Corinthians

13/10 - São Paulo 1 x 0 Corinthians

10/10 - Corinthians 2 x 2 Athletico-PR

5/10 - Grêmio 0 x 0 Corinthians

2/10 - Chapecoense 0 x 1 Corinthians