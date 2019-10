Saiba como ver Flamengo x Fluminense pelo Brasileirão

Um dos clássicos de maior rivalidade do Brasil, Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 18h (horário de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão do Premiere e o Estado vai fazer tempo real da partida.

Sem perder desde agosto, o Flamengo lidera com folgas o Brasileirão. O time de Jorge Jesus soma 61 pontos, oito a mais que o segundo colocado Palmeiras e na última rodada derrotou o Fortaleza de virada. O Fluminense vive um situação bem diferente. A equipe tricolor carioca soma 29 pontos e corre o risco de ficar muito próximo da zona de rebaixamento em caso de derrota. O time comandado por Marcão vem de derrota na última rodada.

Últimos jogos do Flamengo

16/10 Fortaleza 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)

13/10 Athetico-PR 0 x 2 Flamengo (Brasileirão)

10/10 Flamengo 3 x 1 Atlético-MG (Brasileirão)

6/10 Chapecoense 0 x 1 Flamengo(Brasileirão)

2/10 Grêmio 1 x 1 Flamengo (Libertadores)

Últimos jogos do Fluminense (todos pelo Brasileirão)

17/10 Fluminense 1 x 2 Athletico-PR

12/10 Fluminense 2 x 0 Bahia

9/10 Cruzeiro 0 x 0 Fluminense

6/10 Botafogo 0 x 1 Fluminense

29/9 Fluminense 2 x 1 Grêmio