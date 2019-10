Saiba como ver Fortaleza x Grêmio pelo Brasileirão

Com os dois times vindo de derrota, Fortaleza e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no estádio Castelão, em Fortaleza, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza x Grêmio terá transmissão do canal Premiere e o Estado fará tempo real.

LEIA TAMBÉM > Flamengo bate o Fortaleza de virada e mantém vantagem na liderança

A situação do Fortaleza, de Rogério Ceni, é bem mais delicada. O time cearense tem 28 pontos e ocupa a perigosa 15ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na última rodada, perdeu em casa, de virada, para o Flamengo. Já o Grêmio é o 7º colocado com 41 pontos e precisa da vitória para não se distanciar do G-6.

Últimos jogos do Fortaleza (todos pelo Brasileirão)

16/10 Fortaleza 1 x 2 Flamengo

13/10 Vasco 1 x 0 Fortaleza

9/10 Fortaleza 2 x 0 Chapecoense

5/10 São Paulo 2 x 1 Fortaleza

30/9 Fortaleza 1 x 0 Botafogo

Últimos jogos do Grêmio

16/10 Grêmio 0 x 1 Bahia

13/10 Atlético-MG 1 x 4 Grêmio

9/10 Grêmio 2 x 1 Ceará

5/10 Grêmio 0 x 0 Corinthians

2/10 Grêmio 1 x 1 Flamengo (Libertadores)