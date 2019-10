Saiba como ver Manchester United x Liverpool pelo Inglês

Manchester United e Liverpool fazem um dos clássicos de maior rivalidade na Inglaterra neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília), no Old Trafford, casa do Manchester. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

O Manchester é a decepção neste começo de Campeonato Inglês. A equipe soma apenas nove pontos e está na 12ª colocação. Situação contrária a vivida pelo Liverpool, que lidera a competição com 24 pontos e 100% de aproveitamento.

Últimos jogos do Manchester United

16/10 Newcastle 1 x 0 Manchester United (Inglês)

3/10 AZ 0 x 0 Manchester United (Inglês)

30/9 Manchester United 1 x 1 Arsenal (Inglês)

25/9 Manchester United (1 (5) x 1 (3) Rochdale (Copa da Liga Inglesa)

22/9 West Ham 2 x 0 Manchester United (Inglês)

Últimos jogos do Liverpool

5/10 Liverpool 2 x 1 Leicester (Inglês)

2/10 Liverpool 4 x 3 Red Bull Salzburg (Liga dos Campeões)

28/9 Sheffield 0 x 1 Liverpool (Inglês)

25/9 MK Dons 0 x 2 Liverpool (Copa da Liga Inglesa)

22/9 Chelsea 1 x 2 Liverpool (Inglês)