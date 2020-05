Saiba como visitar estádios ao redor do mundo sem sair de casa 

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) afastou o amante do futebol de sua segunda casa: o estádio. Embora o acesso ao palco das partidas esteja bloqueado por conta do isolamento social, imposto pela doença, a internet pode proporcionar uma experiência diferente e inusitada aos que sofrem com a falta do esporte em suas residências. É possível realizar visitas virtuais aos mais famosos estádios do mundo, e o mais importante, sem sair de casa.

Desta forma, o Estado destaca alguns desses tours e adianta que a experiência é surpreendente, como no caso do Anfield, estádio do Liverpool, que, apesar de não possuir um tour virtual oficial, fez parte de uma campanha de realidade virtual, em 2016, onde é possível presenciar alguns setores do local e permanecer junto ao elenco profissional minutos antes da bola rolar, ao som da famosa canção "You'll Never Walk Alone".

Estádio da Luz – Benfica

Através de um aplicativo, disponível para IOS, ou seja, apenas para celulares da Apple, é possível realizar o “"Benfica Tour 360°", que irá te guiar de forma interativa e imersiva por dentro da casa do Benfica, o Estádio da Luz, construído em 2003, que possui capacidade para mais de 65.000 torcedores.

Estádio do Dragão – FC Porto

Também por aplicativo, disponível para IOS, ou seja, para celulares da Apple ou que possuem a Google Play Store, é possível realizar uma visita ao Estádio do Dragão, do FC Porto, inaugurado em 2003, com capacidade para 52.000 pessoas, sem sair de casa.

Estádio Santiago Bernabeu – Real Madrid

Através do site oficial do Real Madrid, é possível realizar um tour virtual por quase todos os setores do Santiago Bernabeu, desde a área vip, até as arquibancadas. O estádio é um dos maiores do mundo, possui capacidade para mais de 80.000 pessoas e foi inaugurado em 1947.

Allianz Arena – Bayern de Munique

Através do site oficial do Bayern de Munique, é possível realizar uma visita virtual pela Allianz Arena, que receberá a partida entre Bayern e Eintracht Frankfurt, no dia 22 de maio, após quase três meses sem jogos. O estádio, inaugurado em 2005, possui capacidade para 75.000 pessoas.

Allianz Stadium – Juventus

Através do site oficial da Juventus, é possível realizar um tour virtual por quase todas as propriedades de sua casa, desde o estacionamento, até o gramado do Allianz Stadium. Inaugurado em 2011, o local possui capacidade para mais de 40.000 pessoas.

No estado de São Paulo, por exemplo, o Allianz Parque, do Palmeiras, a Arena Corinthians, a Vila Belmiro, do Santos, e o Morumbi, do São Paulo, possuem experiências divergentes, porém, que buscam trazer uma espécie de tour virtual, assim como os estádios europeus citados previamente.

Corinthians, São Paulo e Palmeiras disponibilizam, em seus sites oficiais, o vídeo de um drone, que sobrevoa seus respectivos estádios e mostra uma imagem em 360 graus do gramado e das arquibancadas. O Santos, por sua vez, compila imagens estáticas da Vila Belmiro, também em um vídeo. Os quatro clubes utilizam a ferramenta "Street View", da Google, para que os interessados tenham acesso ao gramado e os arredores de suas casas.

Outros estádios

Além dos tours oficiais, é possível conhecer uma gama abrangente de estádios da Europa através do Football Stadium 360. O site possui fotos panorâmicas, em 360 graus, da casa das principais equipes inglesas, espanholas, francesas, italianas e alemãs. A plataforma também permite imergir dentro de grandes estádios sul-americanos, como por exemplo, o Maracanã, no Brasil, a Bombonera, na Argentina, e o Monumental "U", palco da final da Libertadores de 2019, no Peru.