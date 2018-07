Saiba contra quem e que horas é o jogo do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo

Classificado após derrotar o México por 2 a 0, a seleção brasileira volta a campo ainda nessa semana. O próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo será na sexta-feira, às 15h, contra a Bélgica, que venceu de virada e de forma heroica o Japão por 3 a 2, também nesta segunda-feira.

O jogo das quartas de final será disputado no estádio em Kazan, onde o Brasil ainda não jogou, mas o local foi palco da partida em que a França derrotou a Argentina por 4 a 3, nas oitavas de final.

Caso avance nas quartas de final, o time de Tite pegará na semifinal o vencedor de Uruguai e França, que s enfrentam também na sexta-feira, às 11h, no estádio Níjni Novgorod. O Brasil chega nas quartas de final com um empate (1 x 1 com a Suíça) e três vitórias (2 x 0 Costa Rica, 2 x 0 Sérvia e 2 x 0 México).

No outro lado da chave, de onde sairá o outro finalista, estão Rússia, Croácia (já estão nas quartas de final), Suécia, Suíça, Colômbia e Inglaterra (ainda jogam pelas oitavas).