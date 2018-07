Saiba mais sobre os onze titulares que Tite manda a campo nesta quarta-feira

NAGOYA - Desde julho, quando o Corinthians conquistou a Libertadores, Tite observou, testou, avaliou e decidiu pelos 11 atletas que manda a campo hoje, para o primeiro compromisso no Mundial interclubes, contra o Al-Ahly. Leia as fichas de Tite e de todos os titulares que vão representar o Corinthians na luta pela classificação para a grande final.

Cássio: Revelado nas categorias de base do Grêmio, esse grandalhão de 1,95m nascido em Veranópolis em 6 de junho 1987 foi contratado no fim de 2011 para ser reserva de Júlio César, que apesar de nunca ter sido unanimidade no clube, tinha acabado de ser campeão brasileiro. Uma atuação desastrosa contra a Ponte Preta nas quartas de final do Campeonato Paulista, porém, custou a vaga de Júlio César no time. Cássio assumiu o gol contra o Emelec, pelas oitavas de final da Libertadores, e, com uma bela atuação não saiu mais do time. Na campanha vitoriosa da Libertadores, mostrou segurança e chegou a ficar cinco jogos sem sofrer um único gol. Contra o Vasco fez, segundo ele próprio, a defesa da sua vida ao defender um chute cara a cara de Diego Souza. Rapidamente ganhou o status de ídolo da Fiel, que desde Dida reclamava que o Corinthians não tinha um goleiro confiável.

Alessandro: Revelado nas divisões de base do Flamengo, começou a carreira como volante. Depois, foi deslocado para a lateral-direita, de onde nunca mais saiu. Sua principal qualidade é o poder de marcação. É verdade que não costuma atacar muito, mas, assim, não dá espaço para os adversários usarem o seu setor. Chegou ao Parque São Jorge em 2008 e, com a experiência de já ter defendido Flamengo, Palmeiras, Dínamo Kiev (Ucrânia), Cruzeiro, Grêmio e Santos, foi peça importante do sistema defensivo montado por Mano Menezes para a Série B do Campeonato Brasileiro. Titular absoluto, participou das campanhas vitoriosas da Paulistão de 2009 e da Copa do Brasil do mesmo ano. Em 2011, com as saídas de Ronaldo e Roberto Carlos, se tornou um dos líderes do grupo. Recebeu a faixa de capitão de Tite e se eternizou na história do Corinthians ao levantar a taça da Libertadores. Será capitão novamente no Mundial.

Chicão: Anderson Sebastião Cardoso ganhou o apelido de Chicão pela semelhança com o volante que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1978. Foi contratado do Figueirense em 2008 depois de se destacar no Campeonato Brasileiro do ano anterior. Não demorou para cair nas graças da torcida porque, além de mostrar segurança e firmeza na defesa, fazia gols quando subia ao ataque. De cabeça, cobrando falta ou de pênaltis passou a ser chamado de zagueiro-artilheiro. Já balançou as redes 42 vezes e é o segundo zagueiro que mais gols marcou na história do Corinthians, atrás apenas de Grané, que defendeu o Timão entre 1924 e 1932 e fez 50 gols. Mas nem tudo foram flores nesses mais de quatro anos que está no clube. Durante o Campeonato Brasileiro de 2011, perdeu o posto de titular absoluto e acabou na reserva. Esse ano, deu a volta por cima com bons jogos na Libertadores.

Paulo André: Foge do padrão comum do jogador de futebol. Não gosta de pagode e carrões importados. Sua 'onda' é literatura, quadros e xadrez, fruto dos quatro anos em que morou na França, onde atuou pelo Le Mans. Sindicalista da bola, tenta mudar o comportamento de alguns companheiros e a relação entre os jogadores e a diretoria. Em março deste ano, lançou o seu primeiro livro, "O Jogo Da Minha Vida - Histórias e reflexões de um atleta". O obra nasceu de textos publicados em seu blog e retrata política do esporte e o cotidiano dos atletas profissionais. Chegou ao Parque São Jorge em 2009, mas sofreu com seguidas lesões e somente com a venda de Leandro Cástan para a Roma é que teve uma sequência de jogos. Não tem decepcionado. Mostrou fácil entrosamento com Chicão e segurança. Costuma aparecer bem nas jogadas aéreas no ataque.

Fábio Santos: Desde as categorias de base se destaca pela habilidade apurada e as investidas ao ataque. Revelado pelo São Paulo, defendeu ainda Kashima Antlers (Japão), Cruzeiro, Monaco, Santos e Grêmio. Ao longo da carreira, melhorou o seu poder de marcação e assim tornou-se mais completo. Contratado pelo Corinthians em 2011 para ser reserva de Roberto Carlos, ganhou a vaga no time depois que o pentacampeão do mundo se transferiu para Rússia após a eliminação precoce na Libertadores. Soube aproveitar a oportunidade e rapidamente se tornou titular absoluto. Na campanha da Libertadores, viveu o seu melhor momento. Foi um dos pilares do forte esquema defensivo de Tite, que sofreu apenas quatro gols em 14 jogos. A ótima fase o levou para a seleção brasileira. Chega ao Mundial com a experiência de, na condição de reserva, ter participado da vitoriosa campanha do São Paulo em 2005 no Japão.

Ralf: Incansável, fica à frente da defesa protegendo os zagueiros. Corre por todos os lados. Assim, encurta os espaços e não deixa os homens de criação do time adversário terem liberdade para jogar. É o cão de guarda corintiano. Começou jogando em 2004 no Clube Atlético Taboão da Serra. Chegou a atuar nas categorias de base do São Paulo FC e depois ainda passou por Imperatriz , no Maranhão, XV de Jaú, Gama, Noroeste e Grêmio Barueri. Foi só então que, em 2009, já com 25 anos, é que o jogador apareceu para o futebol e despertou o interesses de grandes clubes. Quando chegou do Grêmio Barueri em janeiro de 2010, a intenção de Mano Menezes era que o volante fosse apenas mais uma peça para compor o elenco. Já nos treinos da pré-temporada, porém, "colocou no bolso" o então titular Marcelo Mattos e mostrou que cairia como uma luva na time. O jeito aguerrido, raçudo, é o que a Fiel mais gosta. Ainda tem a vantagem de ter um passe. Não à toa chegou à seleção brasileira.

Paulinho: É peça fundamental no esquema de Tite tanto no defesa como no ataque. No setor defensivo, divide com Ralf a função de dificultar a vida dos meias adversários. No ataque, seu papel é pegar o rival desprevenido e dar o bote na hora certa. Como vem de trás, muitas vezes aparece sem marcação. Costuma também cair pelas laterais do campo para abrir espaço para os companheiros. É o jogador mais versátil do elenco. Polivalente, pode exercer as mais variadas funções em campo. Estreou pelo Corinthians na eliminação diante do Flamengo na Libertadores de 2010. Curiosamente, marcou no torneio o gol mais importante da sua carreira. Foi nas quartas de final deste ano contra o Vasco, quando fez, de cabeça, o gol que garantiu a classificação do Alvinegro. Por causa das ótimas atuações na Libertados e pela seleção brasileira, virou alvo de cobiça de grandes potências da Europa.

Douglas: Nascido em Criciúma, em Santa Catarina, começou a jogar no clube da cidade. De lá, foi para o Rizespor, onde teve uma passagem discreto. Só ganhou destaque no São Caetano, onde foi vice-campeão paulista em 2007. Contratado pelo Corinthians em 2008, foi um dos destaques da Série B. Vendido para o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, retornou ao País para jogar no Grêmio. Em sua segunda passagem pelo Corinthians, demorou para entrar em forma e, enfim, começar a jogar bem. Só virou titular depois que Alex foi vendido após a Libertadores. Alternou bons jogos com atuações apagadíssimas e só nesta reta final do ano é que parece ter engrenado. Sua principal característica é passe preciso em profundidade. Gosta de deixar os atacantes na cara do gol. Também é bom driblador e perigoso nas jogadas de bola parada. Nos dois anos que defendeu o Corinthians em sua primeira passagem, conquistou o Campeonato Brasileiro Série B (2008), Campeonato Paulista (2009) e Copa do Brasil (2009).

Danilo: Mineiro de São Gotardo, é o típico caipira de voz mansa e calma. Garoto, na pequena Ibiá ganhou de seu primeiro treinador o apelido de Pelezinho. Começou a carreira no Goiás, passou por São Paulo e Kashima Antlers (Japão) antes de chegar no Corinthians, em 2010. É jogador de decisão. Quando o jogo aperta e o time parece estar numa sinuca de bico, eis que aparece o meia para decidir. Foi assim, por exemplo, no segundo jogo da semifinal contra o Santos, quando fez o gol que garantiu o empate por 1 a 1 e, consequentemente, a classificação. Experiente, é também o jogador que transmite tranquilidade aos companheiros nos momentos mais delicados. Faz a bola girar de pé em pé para não deixar o adversário pressionar. Campeão mundial em 2005 com o São Paulo, diz que aquela equipe tem de servir de espelho para o Corinthians e que a chave para o título está no poder de marcação do Alvinegro.

Emerson: Revelado nas categorias de base do São Paulo, deixou o país em 2000 para foi jogar no futebol japonês. Ficou cinco anos no Japão, conquistou título e acabou transferido para o Catar. Emprestado para o Rennes, da França, em 2007, não se adaptou à Europa e voltou ao Oriente Médio. No seu retorno ao Brasil, foi para o Flamengo e ganhou o apelido de Sheik. Herói do título da Libertadores ao marcar dois na decisão contra o Boca Juniors é um jogador predestinado a estar no lugar certo na hora certo. Conquistou três Campeonatos Brasileiros seguidos: 2009 (Flamengo), 2010 (Fluminense) e 2011 (Corinthians). Depois de conduzir o Alvinegro ao topo da América, jogou muito pouco no segundo semestre por causa de lesões e suspensões. Nessa reta final da preparação para o Mundial, voltou a jogar bem e espera atingir o auge no Japão. Típico jogador "malandro" é capaz de desestabilizar os adversários. Na final contra o Boca, fez careta, provocou e até mordeu o seu marcador

Guerrero: Típico camisa 9, tem boa presença de área e joga entre os zagueiros. É a referência do ataque corintiano. Sua contratação foi um pedido de Tite, que ficou sem um jogador com essas características depois que Liedson entrou em declínio e acabou se transferindo para o Flamengo. Além do bom porte físico (mede 1,85m), tem a seu favor a vasta experiência internacional. Figura constante nas convocações da seleção peruana, defendeu o Bayern de Munique e o Hamburgo na Alemanha. Foi bicampeão da Copa da Alemanha e do Campeonato Alemão em 2005 e 2006 e campeão da Taça da Uefa em 2007. Ano passado foi o artilheiro da Copa América. Custou R$ 7,5 milhões ao Corinthians e espera no Mundial mostrar que valeu a pena o clube investir pesado nele. Fora dos campos, chama a atenção por ser vaidoso e usar roupas da moda adquiridas no período em morou na Europa e um corte de cabelo diferenciado.

Tite: Seu principal mérito é ter dado um padrão tático muito consistente à equipe. Com ele no comando, o Corinthians passou a ser um time em que cada jogador sabe exatamente o que tem de fazer. O Alvinegro é uma equipe organizada, compacta. A base do seu esquema está na sólida defesa. Não são raras as vezes em que os atacantes são obrigados a voltar para ajudar os defensores. No ataque, a aposta do treinador são as jogadas em velocidade, sobretudo pelas laterais. Bom de papo, leva o grupo na base da conversa. Assim, consegue controlar os ânimos e as vaidades. Gosta de estimular a competitividade entre os jogadores. Costuma dizer que é o campo quem escala. Está em sua segunda passagem no Corinthians. Na primeira, em 2004 e 2005, livrou o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas acabou demitido por não aceitar interferência da parceira MSI no seu trabalho. Voltou ao clube na reta final do Brasileiro de 2010 com a missão de reerguer a equipe. Não conseguiu o título, mas pelo menos levou o time na Libertadores. Esteve com a cabeça a prêmio depois da eliminação precoce para o Tolima. Mantido no cargo, deu a volta por cima com dois títulos, o Brasileiro de 2011 e a Libertadores deste ano.